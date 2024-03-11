OleoScope прогнозирует обновление рекорда по экспорту подсолнечного масла

С сентября 2023-го по февраль 2024 года на внешние рынки уже поставлено около 2,3 млн тонн масла Д. Гришкин

Экспорт подсолнечного масла из России в сезоне-2023/24 обновит рекорд и может достигнуть 5 млн т, прогнозирует аналитическое агентство OleoScope. Оценки опрошенных им участников рынка ниже — от 4,3 млн т до 4,9 млн т. С сентября 2023-го по февраль 2024 года на внешние рынки уже поставлено около 2,3 млн т масла против 1,78 млн т за аналогичный период прошлого сельхозгода, уточняют аналитики. Основные объемы отправлены в Индию, Китай и Египет.



Оценка производства подсолнечного масла от OleoScope на сезон-2023/24 — около 7,44 млн т. По мнению аналитиков, такой результат будет обеспечен за счет рекордного урожая подсолнечника, его высоких запасов на внутреннем рынке и больших переходящих остатков. Опрошенные агентством производители считают, что выпуск подсолнечного масла в этом сезоне будет на уровне 7,3-7,5 млн т.



Согласно мартовскому обзору Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоз США (FAS USDA), в этом сезоне Россия выпустит 6,81 млн т подсолнечного масла против 6,48 млн т в 2022/23-м (американские аналитики не учитывают Крым и новые регионы). Экспорт масла они прогнозируют на уровне 4,3 млн т (4,1 млн т в прошлом сезоне). По объему вывоза наша страна может занять второе место после Украины, которая, как прогнозируется, отгрузит на внешние рынки 5,75 млн т подсолнечного масла.



Поставки российского масла за рубеж могли бы быть выше, уверены участники рынка. Так, в начале сезона темпы переработки и экспорта были немного ниже планируемых, в первую очередь из-за погодных условий на Черном море и временного запрета на импорт растительных масел в Иран, отметили в «Эфко». В группе «Русагро» агентству сообщили, что сложности с отгрузками конечной продукции пока мешают полностью реализовать высокий потенциал отрасли.



По словам специалистов «Русагро», Россия ранее традиционно занимала черноморский и средиземноморский рынки, а Украина в основном поставляла масло в Индию и КНР, сейчас же «идет обмен этими рынками». В последние два года Украина из-за ограниченных возможностей по загрузке крупных судов работает на черноморский рынок, в первую очередь на Турцию, а Россия перестраивается на Индию, Китай и другие дальние рынки. Однако в стране критически не хватает глубоководных портов, портовая инфраструктура, необходимая для загрузки маслом крупных судов для перевозки на удаленные рынки, развита недостаточно, обращают внимание в «Русагро». В ГК «Благо» подтверждают, что в отрасли есть определенные затруднения с логистикой: это нехватка подвижного состава, низкая пропускная способность ключевых транспортных узлов. «Последнее особенно актуально для логистической инфраструктуры с Китаем и Ираном», — сообщили в компании.



По данным OleoScope, в прошлом маркетинговом году в России было произведено рекордное количество подсолнечного масла — 6,65 млн т. Экспорт за этот период также был максимальным — 4,1 млн т. В 2021/22-м эти показатели составляли 5,9 млн т и 3 млн т соответственно.

За первые два месяца 2024 календарного года экспорт подсолнечного масла из России вырос почти на 30% в сравнении с тем же периодом прошлого года и превысил 850 тыс. т, говорил в начале марта «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его прогнозам, производство масла останется высоким до конца сезона, и ежемесячный объем вывоза будет на уровне 500 тыс. т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в феврале говорил «Агроинвестору», что увеличению отгрузок масложировой продукции и сырья из России мешают экспортные пошлины: для соевого и рапсового масел — курсовая, сейчас она составляет 4,5%; для подсолнечного масла и шрота шрота действует «плавающая» пошлина, которая рассчитывается раз в месяц. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в марте, как и в девять предыдущих месяцев, остается на нулевом уровне. Однако ускорить темпы отгрузки, воспользовавшись нулевой ставкой, возможности нет: в таком случае она сразу вырастет, обращал внимание Петриченко.



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