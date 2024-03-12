Россия снизила закупки импортных семян почти на треть

Закупка и подготовка семенного материала продолжаются Pixabay

В 2023 году объем импорта семян в Россию сократился почти на треть, сообщает Минсельхоз в своем Telegram-канале, не уточняя конкретные цифры. В сообщении отмечается, что переход на использование отечественных семян происходит постепенно, что позволяет избежать рисков для производства в сельском хозяйстве. Интерес к российским разработкам значительно возрос. По данным ведомства, обеспеченность подготовленными к посеву семенами по большинству культур превышает показатели предыдущего года. Например, уже закуплено 99% семян зерновых и зернобобовых культур, 53,9% кукурузы, 51,3% подсолнечника, 48,2% сахарной свеклы.



Минсельхоз заявляет, что закупка и подготовка семенного материала продолжаются, и к моменту посева ожидается полное обеспечение всеми необходимыми семенами. В феврале этого года Россия ввела квотирование импорта семян из недружественных стран. Квота на 2024 год составляет 33,1 тыс. т. Квотирование направлено на ускорение процесса импортозамещения в семеноводстве.



По данным Россельхознадзора, суммарный объем импорта семян сельскохозяйственных культур по итогам 2023 года сократился на 34% к уровню 2022 года. Всего в прошлом году было импортировано 57,7 тыс. т семян, против 87,9 тыс. т в 2022 году, рассказал «Агроинвестору» управляющий партнер компании RUSEED Марк Гехт. Он отметил, что это существенное изменение связано с несколькими факторами, в том числе уходом ряда зарубежных семеноводческих компаний с российского рынка на фоне развития отечественного семеноводства. Полностью покинули наш рынок американские корпорации, значительно снизились поставки из других недружественных стран.



При этом в структуре импорта увеличилась доля дружественных государств. Например, Турция нарастила поставки семенной кукурузы и подсолнечника. «Несмотря на сокращение импорта, на рынке нет дефицита посевного материала. Отечественные производители уже сейчас отлично справляются с замещением этих объемов. Гибриды отечественной селекции не уступают по характеристикам иностранным аналогам, а в некоторых случаях превосходят их. Это подтверждают результаты испытаний. При этом цены на отечественную продукцию гораздо стабильнее импортной», — отметил Гехт.



Независимый эксперт и аналитик рынка семян Сергей Платонов сказал «Агроинвестору», что, по данным Минсельхоза, импорт семян в январе—сентябре 2023 года составил 76,5 тыс. т, что на 22% ниже, чем за аналогичный период 2022 года (98 тыс. т). Снижение поставок отмечено по семенному материалу подсолнечника на 33%, кукурузы — на 39%, озимого рапса — на 29%, озимой пшеницы — на 75%. В то же время он отметил, что до 2022 года включительно объемы ввоза зарубежных семян устойчиво росли и достигли 104 тыс. т, а потом неожиданно стали еще более устойчиво снижаться. По его мнению, причины сокращения импорта «не лежат в плоскости рыночных отношений, основанных на спросе и предложении».



Начиная с 2022 года Минсельхоз обязал подведомственные научно-исследовательские учреждения и ряд подконтрольных частных селекционно-семеноводческих компаний резко нарастить производство и размножение оригинальных семян, которые оказались невостребованы у отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, говорит Платонов. Для обеспечения конкурентоспособности таких семян Минсельхоз предпринял комплекс мер, ограничивающих оборот на российском рынке семян зарубежной селекции: отказ в регистрации, задержки с выдачей разрешения на ввоз, правила локализации, квотирования и аудита зарубежных лабораторий по испытанию семян.



Это привело к тому, что ранее успешно работавшие на российском рынке международные селекционные компании не смогли поставить клиентам в России довольно значительную часть законтрактованных партий семян, трудо- и ресурсозатратная подготовка к возделыванию которых уже была проведена производителями сельхозпродукции, знает Платонов. По его мнению, этим объясняется снижение импорта семян. «Сейчас отрасль пытается привлечь к проблеме ограничения ввоза семян внимание самых высоких инстанций. Если эта проблема не будет решена, то российский агропром без должной подготовки будет вынужден частично перейти на семена отечественной селекции, что неизбежно приведет к снижению урожайности, рентабельности, росту цен на продукты питания и другим негативным последствиям», — заключил он.



Между тем, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал правительство сосредоточить свои усилия на обеспечении отечественных аграриев доступными посевными материалами, вместо того чтобы «проводить сомнительные эксперименты по ограничению импорта семян». «Острая нехватка конкурентоспособного посадочного материала отечественного производства и зависимость от западной селекции — ахиллесова пята нашего аграрного сектора, — отметил Миронов. — В августе принят Закон о господдержке отрасли, с сентября заработали меры по локализации производства семян. Понятно, что переломить ситуацию удастся не скоро и только при условии, что поддержка будет нарастать. Но только не в виде ограничения ввоза, введенного правительством с февраля».



Миронов выразил мнение, что Россия должна квотировать импортный посевной материал только после того, как будет готова предложить свои альтернативы, особенно учитывая проблемы с семенами некоторых культур на юге страны. Он также призвал правительство сосредоточиться на поддержке отечественной селекции, предлагая субсидировать до 70% стоимости производства посадочного материала в России.



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