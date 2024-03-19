Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна и масличных из России

Россия и страны ЕС являются основными конкурентами на мировом рынке пшеницы Pixabay

Еврокомиссия планирует ввести пошлину в размере 95 евро за тонну на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщили источники Financial Times, знакомые с ходом обсуждения вопроса. Ожидается, что пошлина может быть введена в ближайшие дни. Источники издания утверждают, что введение такой пошлины приведет к росту цен на зерно как минимум на 50% и может «уничтожить спрос». Кроме того, планируется введение пошлин в размере 50% на масличные культуры и продукты их переработки. По словам одного из собеседников Financial Times, размер пошлины будет установлен на уровне, максимально допустимом согласно правилам Всемирной торговой организации.



Ранее Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии, требовавших ограничить импорт зерна из России и Белоруссии. Однако ситуация изменилась, и Еврокомиссия готовится к введению указанных пошлин, несмотря на опасения относительно возможных последствий для мировых продовольственных рынков и развивающихся стран.



Несмотря на то, что обсуждаемый размер пошлины является запретительным, это решение, вероятно, не окажет существенного влияния ни на внутренние европейские цены, ни на цены российского экспорта, считает научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. «С одной стороны, объемы импорта российского зерна и масличных невелики относительно европейского рынка, с другой — это продукты с очень конкурентным рынком, слабо привязанным к конкретным логистическим маршрутам», — сказал аналитик «Агроинвестору». Он считает, что выпадающие объемы могут быть достаточно легко перенаправлены на другие рынки. Большей проблемой для экспортеров он назвал не запрет экспорта в ЕС, а сложившийся низкий уровень мировых цен на эти товары.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что обратить внимание стоит в первую очередь на введение «близкой к запретительной» пошлины в отношении масличных. «Если говорить о зерне, то серьезных последствий пошлина не создаст, за исключением, пожалуй, экспорта твердой пшеницы в Италию. Этот поток можно попробовать перенаправить в Северную Африку. Сложнее ситуация на рынке масличного льна, а также шротов, прежде всего рапсового и подсолнечного. В то же время, ограничения могут серьезно сказаться на странах ЕС, потому что российская продукция занимает значимое место в их импорте», — отметил эксперт. Так, по его словам, экспорт рапсового шрота в ЕС в текущем сезоне составил около 300 тыс. т, подсолнечного — около 350 тыс. т. «Будем надеяться, что меры по ограничение российского экспорта вводиться не будут, или по ряду сенситивных позиций европейцы сделают исключения, в противном случае эти меры будут напоминать выстрел себе же в ногу», — считает Рылько.



При этом аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой считает, что возможное введение пошлин со стороны Евросоюза не окажет никакого влияния на динамику развития российского экспорта масложировой продукции. Основные поставки Россия осуществляет преимущественно в дружественные страны, в Евросоюз фактически уходят лишь небольшие объемы шрота. «Растительные масла в основном экспортируются в Индию, Китай, Иран, Египет, Турцию и другие дружественные регионы. Отгрузки масличных за пределы нашей страны в целом невелики по отношению к продуктам переработки, а те объемы сырья, которые все-таки реализуются за рубеж, в основном уходят в Китай. Для нас Европа с точки зрения экспорта масложировой продукции — далеко не самый значимый рынок сбыта. Для зерна история в целом похожая», — сказал Лозовой.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что в текущем сезоне Россия и страны ЕС являются основными конкурентами на мировом рынке. По поставкам пшеницы первое место занимает Россия, второе — Евросоюз. «Российская пшеница дешевле, чем европейская, но, если посмотреть предыдущий период, то мы зачастую не имели дисконта, это сдерживало продажи. Сейчас мы видим появление нормального дисконта. При этом в феврале у нас было падение отгрузок, сейчас мы можем ожидать роста продаж», — считает она.



С 1 июля по 10 марта в основные страны ЕС Россия вывезла порядка 3,1 млн т основных видов зерновых и зернобобовых. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в основном за счет увеличения поставок пшеницы и гороха. Поставки пшеницы выросли на 36%, было отгружено 990 тыс. т против 665 тыс. т в прошлом сезоне. Основными странами-покупателями среди ЕС стали Латвия, Греция, Италия, Испания. Отгрузки гороха составили 860 тыс. т, главными покупателями стали Испания, Дания, Италия и Латвия. Кроме того, выросли поставки ржи в Испанию. По словам Тюриной, страны ЕС заинтересованы в закупках российского гороха, так как Россия импортирует туда достаточно большие объемы. При этом на Россию введение пошлин не окажет влияния, объемы будут перенаправлены в дружественные страны.



По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, которые приводятся в Telegram-канале союза, российский экспорт зерновой продукции не пострадает от планируемого введения Евросоюзом пошлин на зерно из России и Белоруссии. Зернин отметил, что запрет на импорт российской сельхозпродукции может негативно сказаться на европейских переработчиках, особенно на рынках Италии и Испании. Он также добавил, что для российского экспорта сельхозкультур Евросоюз, скорее, является конкурентом, чем целевым рынком, и что объемы поставок были незначительными.



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