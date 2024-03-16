Резких изменений в структуре ярового сева не ожидается

В 2023-м масличными было занятно 17,6 млн гектаров Pixabay

Резких изменений в структуре ярового сева в этом году не ожидается, однако из-за того, что существенно выросли площади под озимой пшеницей, сократится сев яровой, рассказал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. При этом эксперт прогнозирует снижение площадей под яровым ячменем при высоком интересе к зернобобовым: гороху, нуту, вике, чечевице, фасоли. И хотя существенного увеличения посевов последних не будет, теперь они в совокупности занимают третье место по площадям следом за пшеницей и ячменем. По оценке Петриченко, в текущем году зернобобовыми будет засеяно порядка 3 млн га или чуть меньше. В 2023-м показатель составлял 2,95 млн га.



На четвертом месте находится кукуруза, хотя ранее она замыкала топ-3. Ее площади сократятся по сравнению с прошлым годом примерно на 1%, считает эксперт. «Резкого разочарования в кукурузе нет, но зернобобовые аграриям выгоднее по конъюнктуре, — объясняет он. — Хотя на них тоже с недавнего времени действует экспортная пошлина, цена на горох сейчас намного интереснее, чем на кукурузу, а в производство первого вкладывать денег нужно меньше, то есть маржа выше».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ожидает небольшого сокращения площадей под яровым ячменем, сохранения — под кукурузой и роста зернобобовых ввиду крайне высокого экспортного спроса на них. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что увеличатся площади под масличными и несколько сократятся под зерновыми. Так, яровой пшеницей будет занято около 13,4 млн га против 14 млн га в предыдущем году, оценивает он. Рекордную прибавку эксперт также прогнозирует по сое — сразу на 300-400 тыс. га.



По мнению исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, площади всех основных масличных культур будут увеличены, прирост может составить до 350 тыс. га. «Обеспечат эту прибавку в основном рапс и масличный лен, примерно в равном соотношении, — сказал он «Агроинвестру». — Конкретные цифры будут понятны по завершению сева, как правило, итоговые цифры ежегодно оказываются выше прогнозов». В 2023-м масличными было занятно 17,6 млн га.



Сахарной свеклой по плану Минсельхоза в текущем году будет засеяно 1069 тыс. га против 1064 тыс. га в 2023-м. Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов полагает, что общероссийские площади под агрокультурой останутся на уровне прошлого года, а в Краснодарском крае и некоторых регионах Центрального Черноземья увеличатся на 1-3%.



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