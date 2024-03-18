Россельхозцентр: около 50% пшеницы соответствует 4-му классу

Российское зерно остается одним из самых привлекательных на мировом рынке по соотношению цены и качества Freepik.com

Почти половина собранной пшеницы в 2023 году соответствует 4-му классу качества, следует из результатов экспертизы, проведенной лабораториями филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» и учреждениями Россельхознадзора., на которые ссылается «Интерфакс». Общий объем обследованной пшеницы составил 55,3 млн т, включая 789,3 тыс. т твердой. Среди обследованных 54,5 млн т мягкой пшеницы, пшеница 1-го класса (с содержанием клейковины от 32% и выше) составила 19,6 тыс. т (0,04% от общего объема), пшеница 2-го класса (клейковина от 28% и выше) — 30,7 тыс. т (0,06%). На 3-й класс (клейковина от 23% и выше) пришлось 14,2 тыс. т (26%). Большая часть — 26,4 млн т — приходится на пшеницу 4-го класса (клейковина не менее 18%). Доля пшеницы 5-го класса (фуражной) составила 13,5 млн т (24,9%), пшеницы, не соответствующей ГОСТу, было обнаружено 260,9 тыс. т (0,5%).



В частности, в Центральном федеральном округе было выявлено 4,9 млн т (56,3%) пшеницы 1-4-го классов (продовольственной), в Северо-Западном — 348,4 тыс. т (89,8%), в Южном — 18,9 млн т (78,2%), в Северо-Кавказском — 5,5 млн т (77,1%), в Приволжском — 6,6 млн т (74,9%), в Уральском — 1,3 млн т (80,5%), в Сибирском — 3,7 млн т (86,9%), в Дальневосточном — 40,5 тыс. т (80,1%).



В сборе твердой пшеницы также значительная часть — 487 тыс. т (61,7% от обследованного объема) — пришлась на пшеницу 4-го класса. Пшеницы 1-го класса выявлено 16,6 тыс. т (2,1%), пшеницы 2-го класса не было обнаружено, пшеницы 3-го класса — 199,5 тыс. т (25,3%). Доля пшеницы 5-го класса составила 8,1% (64 тыс. т), пшеницы, не соответствующей ГОСТу, оказалось 2,8% (22,2 тыс. т).



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что в этом году с точки зрения валового производства Россию снова ожидают высокие показатели, если погодные условия не внесут коррективы. По его оценке, будет собрано 145-147 млн т зерна. При этом качество пшеницы, по его мнению, может быть ниже, чем в прошлом году. «Это связано с уменьшением внесения удобрений сельхозорганизациями. Если в 2021 году в крупных предприятиях показатель составлял 83 кг/га, то в 2023-м — 81 кг/га. Малые сельхозорганизации в среднем вносят на 10% меньше удобрений, чем крупные», — рассказал он. Кроме того, наблюдается снижение использования средств защиты растений. Причиной такой тенденции Корбут называет сокращение доходов аграриев в результате взимания экспортных пошлин.



При этом в конце февраля первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе международного зернового форума Grain Forum 2024. Dubai говорила, что, несмотря на увеличение себестоимости производства, российское зерно остается одним из самых привлекательных на мировом рынке по соотношению цены и качества. По ее словам, которые приводил Минсельхоз, в прошлом году доля производства пшеницы в России составила 12,3% от мирового объема, ячменя — 15%. Это позволяет не только обеспечить внутренний рынок, но и оказывать помощь нуждающимся странам, для которых Россия является надежным партнером, отмечала Лут.



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