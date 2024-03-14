Экспортные цены на пшеницу продолжают снижаться

Дальнейшего снижения цен FOB на российскую пшеницу не прогнозируется Pixabay

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% снизились на $9,5 до $199-202/т FOB, что является самым низким уровнем с августа 2020 года, говорится в мониторинге аналитического центра «СовЭкон». Рынок подвержен давлению из-за избытка предложения и заметного падения спроса на продукцию. При этом российские экспортеры активно увеличивают объемы продаж пшеницы: к 12 марта было заключено контрактов на 2,8 млн т против 1,9 млн т в предыдущий месяц.



Внутренние цены на пшеницу в России снижаются, что позволяет трейдерам предлагать более низкие цены FOB. Цены на пшеницу с содержанием протеина 12,5% уменьшились с 11050 до 10150 руб./т с середины декабря. Некоторые крупные импортеры пшеницы откладывают закупки в ожидании дальнейшего снижения цен. Например, египетская компания GASC на прошлой неделе отменила тендер на покупку пшеницы, однако алжирская OAIC закупила 0,87 млн т пшеницы из ЕС и России. Глобальные цены на пшеницу стремительно снижаются в последние недели. Например, с начала года цена французской мукомольной пшеницы с протеином 11% упала с $240/т до $209/т.



Российские поставщики активно корректируют цены, чтобы оставаться конкурентоспособными, говорят аналитики «СовЭкона». На данный момент российская пшеница остается более привлекательной по цене по сравнению с европейской. Разница в цене между французской и российской пшеницей составляет около $8/т, в то время как в конце января она была нулевой. Прогнозируется, что дальнейшего снижения цен FOB на российскую пшеницу не произойдет, поскольку она сохраняет свою конкурентоспособность на текущем уровне.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что главной причиной снижения экспортных цен на пшеницу стало отсутствие дисконта. По ее словам, стоимость европейской пшеницы сейчас составляет $217 за тонну. «Цены имеют тенденцию к снижению, при этом продажи российской пшеницы растут при наличии дисконта. В данный момент дисконт порядка $4-5, этого недостаточно. Продажи растут при показателе $10-12», — рассказала она. По оценке Тюриной, в марте поставки пшеницы составят примерно 3 млн т.



Согласно данным аналитического центра «Русагротранса», с начала сезона до конца февраля Россия экспортировала 36,8 млн т пшеницы, что стало новым рекордом для этого периода. Директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский отмечал, что рост экспорта был достигнут за счет диверсификации рынков и увеличения поставок в такие страны как Бангладеш, Пакистан, Алжир, Индонезия и Кения. По прогнозам компании, в сезоне-2023/24 Россия экспортирует 66,7 млн т зерна. С учетом зернобобовых культур и муки (3,46 млн т и 1,6 млн т соответственно), общий объем составит 71,8 млн т.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), с начала сезона экспорт пшеницы (без муки) составил 35,2 млн т, прогноз на сезон — 52 млн т. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько ранее отмечал, что отгрузки в последние месяцы зависели от погодных условий в портах, и в феврале они проходили довольно активно. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил, что конъюнктура экспорта пшеницы сейчас не самая благоприятная из-за падения цен. Тем не менее, он считает, что отгрузки будут продолжаться активно, и по итогам сезона экспорт пшеницы составит около 52 млн т, а общий объем зерна — примерно 70 млн т (включая страны ЕАЭС).



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