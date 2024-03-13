Экспорт овса из России вырос на 67%

С 2017 года валовой сбор овса снизился на 2,2 млн тонн flickr.com

С начала года по 10 марта объем экспорта овса из России вырос на 67% до 128 тыс. т против 72 тыс. т в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «Агроинвестору» рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Основной объем поставок пришелся на Китай — отгрузки туда увеличились на 65% до 98 тыс. т, вторым покупателем стал Израиль, который в прошлом сезоне не закупал овес в нашей стране, а в этом импортировал 15,6 тыс. т.



По словам Тюриной, с 2017 года валовой сбор этой агрокультуры в стране снизился на 2,2 млн т. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко уточняет, что в 2023 году площади под овсом уменьшились до 1,8 млн га (-14,6% по сравнению с предыдущим годом), что является самым низким показателем с 1990 года. По данным Росстата, урожай составил 3,3 млн т, что на 27,1% меньше, чем в 2022 году. Урожайность снизилась на 15% по сравнению с предыдущим годом.



По информации федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в январе-феврале 2024 года российские аграрии экспортировали более 64 тыс. т овса, что в 3,5 раза превышает объем аналогичного периода 2023 года. По данным аналитиков, объем экспорта овса в денежном выражении увеличился в 3,6 раза и составил $15,7 млн. Крупнейшим покупателем стал Китай, на который приходится почти 60% всех поставок на сумму более $9 млн, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году. Также спрос на российский овес возрос в Монголии, где закупки увеличились почти в 10 раз, до $3,5 млн.



Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что в 2024 году площадь посевов зерновых сохранится на уровне прошлого года, а площади под зернобобовыми культурами будут увеличены. «Экспорт зерна в прошлом году достиг 66 млн т, включая 51 млн т пшеницы. Наша страна сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке по экспорту пшеницы. Несмотря на увеличение себестоимости производства, российское зерно остается одним из самых конкурентоспособных продуктов на мировом рынке благодаря сочетанию цены и качества», — приводил Минсельхоз слова Лут.



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