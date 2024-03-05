С начала сезона Россия экспортировала рекордный объем пшеницы

Конъюнктура для экспорта сейчас складывается не самым лучшим образом — цены падают Freepik.com

По данным компании «Русагротранс», с начала сезона до конца февраля Россия экспортировала 36,8 млн т пшеницы — это новый рекорд для этого периода. «При этом рост достигнут не за счет поставок традиционным странам-покупателям, а за счет их диверсификации и роста отгрузок в такие страны как Бангладеш, Пакистан, Алжир, Индонезия и Кения», — отметил директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский (цитата по Telegram-каналу Союза экспортеров зерна). По прогнозу компании, в сезоне-2023/24 Россия поставит на внешние рынки 66,7 млн т зерна. С учетом зернобобовых и муки (3,46 млн т и 1,6 млн т соответственно) общий показатель составит 71,8 млн т.



По словам Павенского, в текущем сезоне активно экспортируется и ячмень. Так, его отгрузки в КНР выросли с 73 тыс. Т до 300 тыс. т, однако на этом рынке России приходится конкурировать с Казахстаном: его отгрузки выросли со 134 тыс. т до 425 тыс. т. «С Казахстаном мы пересекаемся и на рынке Афганистана, по муке. Казахстан снизил поставки муки, а Россия прибавила около 100 тыс. т. На рынке муки Россия системно теснит конкурентов, в том числе в странах Средней Азии, благодаря доступности недорогой качественной пшеницы и льготам по экспортной пошлине», — подчеркнул Павенский и добавил, что в текущем сезоне Казахстан сократил закупки российского зерна с 2 млн т до 1,2 млн т. По итогам сельхозгода страна закупит 2 млн т зерна (3,2 млн т).



Директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина говорит, что с начала сезона по 1 марта экспорт пшеницы составил 37,5 млн т, что на 8,5% больше, чем в прошлом сельхозгоду. Отгрузки в феврале были на уровне 4,4 млн т, что соответствует показателю за сезон-2020/21. По итогам сезона экспорт основных видов зерновых составит 67 млн т, на 1 марта отгрузки достигли 45,7 млн т (68,2%). Экспортный потенциал по пшенице она оценивает в 55 млн т, до конца сезона Россия может поставить на мировой рынок еще 17,4 млн т, то есть по 4,4 млн т в месяц, что соответствует показателю за февраль, но обычно весной отгрузки увеличиваются.



По словам Тюриной, снижение цен на пшеницу отмечается с начала сезона. Так, европейская потеряла 12%, американская (CRW) — 13%, российская (FOB Новороссийск) — сала дешевле на 5,4%, а цены производителей в долларах упали на 12%. «Единственный показатель, по которому мы видим рост за период с начала сезона — это пошлина: она увеличилась на 37% ($10)», — прокомментировала «Агроинвестору» Тюрина. При этом она отмечает достаточно серьезный уровень конкуренции на мировом рынке, в то время как российская пшеница больше не продается с дисконтом по сравнению с европейской.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что в течение последних месяцев отгрузки зависят от погоды в портах, при этом в феврале они велись довольно активно. Однако конъюнктура для экспорта сейчас складывается не самым лучшим образом — цены падают, обращает внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В то же время, продолжает он, отгрузки будут и дальше активно идти, и по итогу сезона экспорт пшеницы составит порядка 52 млн т, всего зерна — около 70 млн т (вместе со странами ЕАЭС).



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