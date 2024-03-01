Экспорт пшеницы в феврале будет рекордным

Однако спрос со стороны трейдеров остается вялым, а предложение нарастает flickr.com

Экспорт пшеницы в феврале составит рекордные для этого месяца 3,8 млн т против 3 млн т годом ранее и 2,6 млн т в среднем, оценил аналитический центр «СовЭкон». Предыдущий максимум был установлен в 2021 году. По мнению аналитиков, отгрузкам способствует восстановление конкурентоспособности российской пшеницы. Так, на текущей неделе, по данным «СовЭкон», цены на нее снизились с $218/т до $215/т FOB, что уже ниже цены на французскую пшеницу в $224/т FOB. В январе российская пшеница торговалась по цене французской или выше, отмечается в сообщении центра.



При этом российские трейдеры могут постепенно понижать экспортные цены на фоне низких внутренних цен и ослабления рубля в последние недели, хотя цена на российскую пшеницу 4-го класса и так достигла минимума с конца прошлого сезона — 10475 руб./т. Курс доллара в конце прошлой недели подскочил до 92,75 руб., что стало самым высоким показателем с декабря прошлого года. «Тем не менее, мы не ожидаем значительного роста продаж со стороны трейдеров на фоне низкой конкуренции и государственных интервенций», — говорится в сообщении «СовЭкона».



«СовЭкон» в последнем публичном прогнозе оценивает экспорт пшеницы в сезоне-2023/24 в 48,6 млн т, Минсельхоз США - в 51 млн т. При этом оживление экспорта может поддержать рублевый рынок. Однако переоценивать данный фактор не стоит — спрос со стороны трейдеров остается вялым, а предложение нарастает, отмечают аналитики.



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский говорит, что сравнительно высокий объем отгрузок в феврале связан с недовывозом в декабре-январе из-за погодных условий и других причин. При этом, обращает внимание он, в другие месяцы в прошлом фиксировались рекорды месячных отгрузок и в 7 млн т, поэтому объем в 3,8 млн т нельзя назвать очень большим. «Я не вижу роста спроса на мировом рынке, и рынок довольно вялый», — добавляет он. По этой причине, а также из-за низких цен, экспортировать 70 млн т — такой объем, по словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, Россия планирует поставить на внешние рынки в этом году — сложная задача. «Надежда на рост цен всегда есть <...>. Как любят говорить американцы: “лучшее лекарство от низких цен — это низкие цены”, но на это требуется время, чтобы “подлечить” болезнь», — прокомментировал «Агроинвестору» Злочевский.



На прошлой неделе руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский в ходе Grain Forum 2024 говорил, что с начала сезона-2023/24 по февраль Россия экспортирует 46,6 млн т зерна, что на 7,9 млн т больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Прогноз экспорта на весь сельхозгод составляет 66,7 млн т, плюс зернобобовые — 3,46 млн т, мука — 1,6 млн т. Таким образом, общий показатель составит 71,8 млн т. Экспорт пшеницы с июля по февраль может достичь 35,6 млн т, что на 3,7 млн т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Оценка вывоза пшеницы на весь текущий сезон составляет 52,5 млн т. Как прогнозирует Павенский, отгрузки ячменя в этом сельхозгоду могут увеличиться с 5,6 млн т годом ранее до 7,2 млн т, кукурузы — с 6 млн т до 6,2 млн т, зернобобовых — с 2,08 млн т до 3,46 млн т.



Однако, по словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, темпы отгрузок будут в большей степени зависеть не от России, а от спроса на внешних рынках. Помешать могут и логистические проблемы в Красном море. Также влияние оказывают низкие мировые цены: они не дают серьезных стимулов для активных продаж. С другой стороны, альтернатив немного, так как внутренние цены также стагнируют. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее отмечал, что в ближайшие месяцы отгрузки на внешние рынки могут столкнуться с конъюнктурной проблемой из-за обвала цен. «Эта проблема будет негативно сказываться на темпах экспорта <...>. Внутренние цены имеют тенденцию к снижению, но не такими темпами, как на мировом рынке. Значит, перед экспортерами будет стоять сложная задача по закупке зерна для исполнения своих контрактов. Еще надо иметь ввиду, что у них на начало февраля были большие запасы относительно дорогого (по сравнению с мировой ценой) зерна. В этом нет ничего хорошего, и у них тоже начнутся серьезные проблемы», — комментировал «Агроинвестору» Петриченко.



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