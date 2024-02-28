Фермеры снова призвали отменить экспортную пошлину на зерно

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 февраля по 5 марта составляет 3800,6 рублей за тонну Pixabay

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) заявила о необходимости отмены экспортной пошлины на зерно, которая, по их мнению, является одной из основных причин снижения доходности в сельском хозяйстве. Президент АККОР Владимир Плотников, слова которого приводит «Интерфакс», на 35-м съезде ассоциации отметил, что за последние два года аграрии достигли исторического рекорда, произведя в сумме почти 300 млн т зерна.



«Экспорт продовольствия значительно возрос, но крестьянин не получает выгоды от этого. Цены на продукцию существенно снизились, затраты на производство увеличились, тарифы на электроэнергию остаются выше, чем для промышленных предприятий», — добавил он. Плотников подчеркнул, что все это может привести к серьезным последствиям: уменьшению доходов, уходу кадров из сельского хозяйства. «Молодые специалисты выбирают другие отрасли с более высокими заработками. Если так будет продолжаться, то через несколько лет мы можем столкнуться с серьезными проблемами. Нужно делать сельское хозяйство привлекательным для работников, чтобы сохранить трудовые ресурсы», — сказал он.



По мнению Плотникова, чтобы сельское хозяйство стало прибыльным и привлекательным для труда, зарплаты должны быть выше, чем в городах, учитывая сложные условия жизни и тяжелый труд. «Иначе мы не сможем удержать людей на селе. А для этого необходимо, чтобы аграрный бизнес приносил доход», — подчеркнул Плотников. Фермеры также поднимали вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно на двух предыдущих съездах АККОР — в 2022 и 2023 годах.



Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что любое ограничение внешней торговли ведет к чистым экономическим потерям. При этом логика использования этих ограничений опирается на перераспределение доходов, в случае экспортной пошлины — от производителей к потребителям и бюджету. На момент введения механизма демпфера предполагалось, что негативные последствия для производителей будут компенсированы ростом мировых цен, кроме того, предполагалось, что сумма собранных пошлин полностью вернется производителям зерна, что хотя бы частично компенсирует их потери от снижения внутренних (не только экспортных) цен, напоминает аналитик.



Он отметил, что возникающие минусы были гораздо менее значимы, чем плюсы — поддержание стабильности не только потребительских цен на хлебные изделия для населения, но и цен на корма для животноводов. Главным элементом такого механизма было предположение, что пошлина взимается с величины избыточного роста цен, превышения экспортных цен над некоторым нормальным значением. В 2021 году это значение вполне обосновано было установлено на уровне $200 для пшеницы.



Однако к настоящему времени пошлина перестала выполнять свою демпфирующую функцию, считает Терновский. «Текущее базовое значение — 17 тыс. руб. — явно отстает от общей инфляции и роста цен на ресурсы для сельского хозяйства. Мировые цены сейчас совсем не выглядят аномально высокими, сглаживание их колебаний не требуется, однако пошлина взимается, полностью переходя на внутренние цены и снижая доходы производителей», — говорит эксперт. Он считает, что в этих условиях требуется не отмена самой пошлины, поскольку механизм хорошо зарекомендовал себя в период нестабильности мировых рынков, а установление адекватной базовой цены, опирающейся, например, на среднее значение мировых цен за последний год.



Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 февраля по 5 марта включительно уменьшится с 3952,9 руб. до 3800,6 руб. за тонну, на вывоз ячменя — вырастет со 190 руб. до 571 руб., на вывоз кукурузы — уменьшится с 1083,5 руб. до 828,9 руб. за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ставка пошлины на пшеницу рассчитана при индикативной цене $243,5, на ячмень — $181,2, на кукурузу — $185,2 доллара за тонну.



Со 2 июня 2021 года в России был введен механизм зернового демпфера, в рамках которого устанавливаются плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, опираясь на цены экспортных контрактов, зарегистрированных на «Московской бирже». Изначально ставки пошлин определялись в долларах, но с июля 2022 года они пересчитываются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.



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