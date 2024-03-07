Бизнес-сообщества стран БРИКС положительно оценили идею создания зерновой биржи

Страны БРИКС к концу 2023 года производили 1,17 млрд тонн зерновых в год Freepik.com

Бизнес-сообщества стран БРИКС положительно отреагировали на идею создания зерновой биржи в рамках этого межгосударственного объединения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. Он уточнил, что окончательное решение принимают политики, они также определят страну регистрации биржи и валюту для расчетов. Зернин отметил, что первый этап — концептуальное обсуждение на национальном уровне — завершен, и президент России Владимир Путин одобрил инициативу.



Путин поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС на встрече с представителями агропромышленного комплекса, которая прошла в Ставропольском крае. Он назвал эту идею очень хорошей и обещал проработать ее с партнерами. Инициативу о создании биржи была изложена в письме Минсельхозу в конце прошлого года. Согласно расчетам Союза экспортеров зерна, страны БРИКС к концу 2023 года производили 1,17 млрд т зерновых в год (42% мирового объема) и потребляли 1,1 млрд т (40% мирового потребления). После расширения БРИКС 1 января текущего года за счет новых стран производство зерна в объединении достигнет 1,24 млрд т в год (44% мирового), а потребление приблизится к 1,23 млрд т (44%).



Аналогичная ситуация с пшеницей: производство составит 377 млн т (48%), потребление — 374 млн т (47%). Производство кукурузы достигнет 501 млн т, ее потребление — 484 млн т. Оба показателя составляют 40% от мирового объема. В письме в Минсельхоз союз обосновывал свое предложение тем, что существующая инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Второй мировой войны при преобладании поставок пшеницы и кукурузы из США. Рыночные стандарты, включая страны БРИКС, формируются на основе котировок зерновых культур на Чикагской бирже. Главной валютой клиринга в основном является доллар США.



Авторы письма отмечали, что страны БРИКС, будучи важными участниками мирового рынка зерна, не имеют возможности полноценно влиять на цены на такие ключевые для своей продовольственной безопасности и экономики сельхозпродукты, как пшеница, ячмень и кукуруза, цены на которые формируются и иногда подвергаются манипулированию в других странах. Для решения этой проблемы предлагается создание единой торгово-клиринговой инфраструктуры БРИКС, в рамках которой будут проводиться биржевые торги зерном между компаниями стран-участниц объединения. В письме также отмечалось, что Россия обладает уникальным опытом создания высокотехнологичных и надежных биржевых площадок (например, Московская биржа) и имеет значительный опыт в области биржевых технологий для товарных рынков, а также опыт в организации расчетов в валютах стран БРИКС и допуске участников из разных стран в единую биржевую инфраструктуру.



Согласно последним данным Росстата, сбор зерна в 2023 году составил 144,9 млн т против рекордных 157,6 млн т в 2022-м. Предыдущая оценка была на уровне 142,6 млн т. Основные изменения касаются урожая кукурузы: ее сбор составил 16,6 млн т (вместо предыдущих 14,4 млн т), в то время как в прошлом году было собрано 15,8 млн т. Сбор пшеницы составил 92,8 млн т в сравнении с 104,2 млн т в предыдущем году.



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