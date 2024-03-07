В марте поставки пшеницы на внешние рынки могут составить 4,5 млн тонн

Резкое падение цен FOB может повлиять на внутренний рынок пшеницы на Европейской части России в ближайшее время ГК «Прометей»

Объем экспорта пшеницы из России в марте ожидается на уровне 4,4-4,5 млн т, пишет «Финмаркет» со ссылкой на информацию аналитического центра «Русагротранса». Это больше, чем было отгружено в феврале (4,24 млн т), но меньше показателя за март прошлого года. Снижение объемов поставок в страны Евразийского экономического союза, в основном в Казахстан и Киргизию, привело к уменьшению объемов экспорта по сравнению с прошлым годом, когда был установлен рекордный для марта показатель вывоза в 4,73 млн т.



Спрос на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле привел к снижению экспортных цен на $13 за неделю, до $202 за тонну (FOB). Это самый низкий уровень с августа 2020 года. Цены на французскую пшеницу уменьшились на $7 до $212 за тонну, на немецкую — на $6 до $222, на американскую — на $7 до $244 за тонну. Согласно данным центра, цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах снизились до 12,8-12,9 тыс. руб. за тонну без НДС (-50 руб. по сравнению с предыдущей неделей), а на мелководье остались на уровне 11,6 тыс. руб. Аналитики прогнозируют, что резкое падение цен FOB может повлиять на внутренний рынок пшеницы на Европейской части России в ближайшее время, хотя внутренний рынок пока не показывает значительных изменений.



По оценке независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, в марте экспорт пшеницы составит 4,5 млн т, что является «неплохим результатом». «Есть надежда, что в этом сезоне у нас будет больший объем, в том числе ячменя и кукурузы. Но все будет зависеть от спроса, пока нельзя сказать, что он был очень активный, экспортные цены смотрят вниз. Последние тендеры показывают, что цена на пшеницу составляет порядка $195 FOB Новороссийск, это очень мало. Для экспортеров тут ничего страшного нет, потому что они переложат снижение цены в закупочную цену, а вот потери сельхозпроизводителей будут постоянно нарастать, для них этот режим неудовлетворителен», — считает эксперт.



В начале марта аналитический центр «СовЭкон» оценивал экспорт пшеницы в сезоне-2023/24 в 48,6 млн т, Минсельхоз США - в 51 млн т. При этом оживление экспорта может поддержать рублевый рынок. Однако переоценивать данный фактор не стоит — спрос со стороны трейдеров остается вялым, а предложение нарастает, отмечали аналитики.



В конце февраля Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить экспортную пошлину на зерно, которая, по мнению объединения, является одной из основных причин снижения доходности в сельском хозяйстве. Научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский тогда говорил «Агроинвестору», что любые ограничения внешней торговли приводят к экономическим потерям. При этом логика использования таких ограничений заключается в перераспределении доходов, в случае экспортной пошлины — от производителей к потребителям и бюджету.



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