Экспортная стоимость российской пшеницы начала расти

С начала сезона до конца февраля Россия экспортировала 36,8 млн тонн пшеницы, что стало новым рекордом для этого временного отрезка Pixabay

Цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% поднялись до $201 за тонну, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс». Стоимость пшеницы с поставкой в апреле начала расти после того, как преодолела отметку в $200 за тонну FOB и упали до уровней $198-199 за тонну. Положительное движение в экспортных ценах отмечается впервые с начала 2024 года, когда они составляли $242 за тонну, отметили аналитики.



Цена французской пшеницы выросла на $3 до $211 за тонну, в то время как американская пшеница подешевела на $10 до $229 за тонну из-за отказа Китая от закупки 500 тыс. т пшеницы из США. По мнению экспертов, ценовой минимум в текущем сезоне преодолен, так как цены на внутреннем рынке во многих регионах приблизились к себестоимости, и производители не желают снижать их дальше. За последнюю неделю на экспортной площадке цена на пшеницу 4-го класса увеличилась на 100 руб. до 12,9-13 тыс. руб. за тонну без НДС. На внутреннем рынке цена на пшеницу выросла на 300 руб. до 11,9 тыс. руб. за тонну без НДС. По данным «Русагротранса», прогноз мартовского экспорта пшеницы остается неизменным и составляет 4,45 млн т, что на 6% меньше, чем годом ранее (4,73 млн т), но выше, чем в феврале этого года (4,3 млн т).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% опускалась до уровня $196-198 за тонну, но затем оттолкнулась до $201 за тонну. Были попытки поднять цену и до более высоких уровней, но рынок покупателя воспринял это негативно. «Текущая неделя покажет, что будет дальше. Пока нет уверенности, что рост продолжится, текущая ситуация больше похожа на некий “боковичок”. Чтобы цены пошли вверх, нужно какое-то сильное событие, или группа событий, которые на это повлияют», — считает эксперт. По его мнению, с точки зрения погоды таких событий, скорее всего, следует ожидать не ранее апреля. «Нужно еще помнить о Рамадане, который также не содействует активности покупателей», — добавил Рылько. По оценке ИКАР, а марте экспорт зерна может составить примерно 6 млн т, включая 4,6-4,7 млн т пшеницы, в марте прошлого года показатели составляли 6,3 млн т и 4,7 млн т соответственно.



Согласно информации в Telegram-канале аналитической компании «ПроЗерно», стабильность текущего подъема цен пока не определена, и неясно, является ли отметка в $200 за тонну локальным дном рынка. Тем не менее, существуют признаки и сигналы возможного изменения ценовой динамики, отметили аналитики. Например, предложения на последнем тендере GASC (Египет) были выше февральских на $5 за тонну, несмотря на общее снижение рынка почти на $20 за тонну. «Хотя тендер был отменен, остается ощущение, что GASC вернется к закупкам, так как это неизбежно. Кроме того, активные закупки других покупателей, которые соглашаются на более высокие цены после падения ниже отметки в $200 за тонну FOB, также указывают на возможное прекращение нисходящей тенденции», — отметили аналитики «ПроЗерно».



По данным «Русагротранса», с начала сезона до конца февраля Россия экспортировала 36,8 млн т пшеницы, что стало новым рекордом для этого временного отрезка. По данным аналитиков центра, увеличение объемов экспорта было достигнуто благодаря разнообразию рынков и увеличению поставок в такие страны, как Бангладеш, Пакистан, Алжир, Индонезия и Кения. По прогнозам компании, в сезоне-2023/24 Россия планирует экспортировать 66,7 млн т зерна. Учитывая зерновые культуры и муку (3,46 млн т и 1,6 млн т соответственно), общий объем составит 71,8 млн т. По данным ИКАР, с начала сезона объем экспорта пшеницы (без муки) составил 35,2 млн т, прогноз на весь сезон составляет 52 млн т.



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