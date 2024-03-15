Правительство выделит Минсельхозу средства на увеличение госзакупок зерна

Хранение интервенционного зерна часто препятствует нормальной коммерческой деятельности элеваторов ooo-avg.ru

Правительство выделит Минсельхозу средства из резервного фонда на закупки сельхозпродукции для интервенционного фонда в 2024 году, говорится в сообщении кабмина. Целью этого шага является увеличение запасов фонда. Пока в интервенционный фонд закупается только зерно, но обсуждается возможность приобретения сахара и молочной продукции, включая сухое молоко и сливочное масло, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.



Сейчас закупки зерна приостановлены до 26 марта. Причиной является необходимость завершения конкурсных процедур Объединенной зерновой компании, государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна, по отбору биржи на следующий трехлетний период.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что дополнительная ликвидность через покупку новых объемов зерна — это хорошая новость для рынка. В то же время к увеличению объемов интервенционного фонда нужно подходить с осторожностью. «Сейчас продолжается его увеличение еще на 2 млн т, к концу сезона объем хранения приблизится к 5 млн т. С учетом текущего состояния наших элеваторов — это достаточно много. Хранение интервенционного зерна часто препятствует нормальной коммерческой деятельности элеваторов — затрудняет его приемку и отгрузку. Приближается новый, и возможно большой урожай. На местах нужно внимательно смотреть, чтобы не допустить признаков "тромбофлебита" зерновой системы», — сказал эксперт.



По мнению Рылько, есть и другие неоднократно проартикулированные возможности по поддержанию прибыльности зернового хозяйства. В том числе это предоставление инвестиционных кредитов на строительство дополнительных мощностей по хранению.



В конце февраля ТАСС со ссылкой на заявление директора по взаимодействию с органами государственной власти Объединенной зерновой компании (ОЗК) Владимира Печеного писал о предложении расширить закупки пшеницы 4-го класса. По его словам, сейчас наблюдается дефицит свободных мощностей для проведения интервенционных закупок. «На данный момент общий объем доступных мощностей для хранения после отбора хранителей по всей России, включая Сибирский федеральный округ, составляет 700 тыс. т, включая Южный федеральный округ. Поскольку торги на закупку не проводятся в Южном федеральном округе, реальный объем значительно меньше», — отмечал Печеный. Он призывал аграриев Сибири активнее участвовать в торгах.



Начиная с 11 декабря 2023 года запущен новый этап интервенционных закупок, в рамках которого планируется приобрести до 2 млн т зерна. С 11 декабря по 7 марта фонд был пополнен на 845,1 тыс. т зерна на сумму 12 млрд руб. В частности, было закуплено 16,3 тыс. т пшеницы 3-го класса урожая 2022 года на сумму 245,5 млн руб., 412,9 тыс. т пшеницы 3-го класса урожая 2023 года на сумму 6,3 млрд руб. и другие виды зерна. Предыдущие закупочные операции проходили с августа по декабрь 2022 года, в результате чего фонд был пополнен на 3 млн т. Предполагается, что запасы зерна из государственного фонда будут направлены на потребности мукомольной и хлебопекарной промышленности.



Накануне ТАСС со ссылкой на слова Рылько писал, что сбор зерна в России в 2024 году может достигнуть 147 млн т, включая 93 млн т пшеницы. «На данный момент наш умеренный прогноз указывает на 93 млн т пшеницы. Общий объем сбора — 147 млн т, что соответствует предполагаемому урожаю пшеницы. Возможно, цифры окажутся даже выше, поскольку на данный момент не наблюдается негативных признаков ни в одном регионе России», — считает эксперт. В 2023 году был собран второй по объему в истории России урожай зерна — около 143 млн т, а с учетом новых регионов этот показатель составил примерно 147 млн т.



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