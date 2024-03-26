К 2030 году экспорт продукции АПК может вырасти до $55,2 млрд

В прошлом году Россия экспортировала продукции агропромышленного комплекса на $43,5 млрд С. Петров

К 2030 году Россия может увеличить экспорт продукции АПК до $55,2 млрд, сказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов в ходе Агрофорума в Уфе. Он отметил, что выполнение этой задачи зависит от успешной работы регионов по раскрытию своего экспортного потенциала, и ключевым приоритетом является обеспечение опережающего роста поставок в различных регионах.



В 2023 году Россия экспортировала продукции агропромышленного комплекса на $43,5 млрд, превысив показатель 2022 года, когда объем отгрузок составил $41,6 млрд. Краснов обратил внимание, что доля дружественных стран в общем объеме российских поставок продукции АПК выросла с 73% в 2021 году до 87% в 2023-м. Он также подчеркнул, что дружественные страны сегодня составляют 40% мирового импорта продукции АПК и будут продолжать увеличивать закупки продовольствия опережающими темпами в ближайшие десятилетия.



В прошлом году Россия увеличила поставки продукции АПК в такие страны, как Китай (рост на 52,7% в денежном выражении), Бангладеш (в 5,2 раза), Индию (на 45,7%), Йемен (почти в три раза) и Египет (на 10,6%). Также наблюдается значительный рост экспорта в Индонезию, Мексику, Кению и Пакистан. За последние шесть лет Россия получила право экспорта в более чем 100 стран по более чем 250 видам продукции АПК. Важными рынками являются Китай, включая Гонконг, Вьетнам, Малайзия, Алжир и Индонезия, рассказал Краснов. Он также отметил, что ожидается увеличение поставок российских товаров в страны Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и постсоветского пространства.



Между тем, заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, выступая в Госдуме, сообщила о начале подготовки национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в рамках стратегии обеспечения технологического суверенитета. Она выразила уверенность, что совместная работа правительства и Госдумы создаст основу для достижения цели, поставленной президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию: увеличить агроэкспорт к 2030 году в 1,5 раза от уровня 2021 года. «Президент в своем послании Федеральному собранию подчеркнул важность обеспечения технологического суверенитета в сельском хозяйстве. Мы продолжим поддерживать сектор АПК для устойчивого развития, повышения производительности труда и расширения земельных угодий», — добавила Абрамченко.



На прошлой неделе гендиректор компании «Доставка морем агро», входящей в холдинг-экспортер «Доставка морем», Наталья Тугалева говорила, что в 2023 году объем экспорта российской сельскохозяйственной продукции морским транспортом увеличился в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 57 млн т. В том числе объем перевозок зерна для экспорта возрос в 1,75 раза и составил 21,2 млн т. Через портовые станции было перевезено 13,2 млн т, что в два раза больше, чем в 2022 году. Через пограничные переходы было доставлено 8 млн т зерна, что в 1,4 раза больше, чем в предыдущем году.



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