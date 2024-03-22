В 2023 году доля российской и белорусской сельхозтехники снизилась

Спрос на сельхозтехнику уменьшился в связи с низкими ценами на сельхозпродукцию Zoomlion

По итогам 2023 года рынок сельскохозяйственных тракторов в России увеличился на 3% и достиг 36,9 тыс. штук. Доля российских и белорусских производителей на этом рынке составила в сумме 63%, что на 2 п.п. ниже, чем в предыдущем году, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба ассоциации «Росспецмаш». Представитель объединения машиностроителей отметил, что с 2017 по 2023 год китайские компании увеличили поставки сельхозтехники в Россию в 4,4 раза в денежном выражении, в том числе поставки тракторов выросли в 24 раза.



Коммерческий директор ГК «Мировая техника» Олег Александров также сказал «Агроинвестору», что снижение доли российских и белорусских производителей связано с увеличением доли тракторов из Китая. Он отметил, что спрос на сельхозтехнику сейчас уменьшился в связи с низкими ценами на сельхозпродукцию и отсутствием льготного кредитования. По его словам, цены на технику доступные, но «фермеры не хотят работать своими деньгами и ждут льготного финансирования».



Президент России Владимир Путин ранее высказывал мнение о необходимости создания благоприятных условий для работы отечественных производителей в условиях конкуренции на российском рынке с иностранными компаниями. Для этого требуется настройка соответствующих инструментов. Мощности действующих отечественных предприятий и нового тракторного завода «Ростсельмаш» позволяют увеличить долю российских и белорусских производителей тракторов на внутреннем рынке до 80%, однако в условиях снижения доходов аграриев им необходима комплексная поддержка со стороны государства.



По мнению ассоциации «Росспецмаш», необходимо увеличить финансирование эффективных механизмов, таких как субсидирование приобретения сельхозтехники со скидкой в рамках Программы 1432 до 20 млрд руб. в год, выделить больше средств на льготные кредиты и льготный лизинг. Важно предоставлять аграриям и машиностроителям льготные кредиты по ставке 0-1%, снижать ставки по коммерческим кредитам, отменить ограничения для экспорта продукции АПК, гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию на российском рынке.



В конце января «Ведомости» писали, что в 2023 году российские производители сельскохозяйственной техники выпустили продукцию на 271,1 млрд руб., что превышает показатель 2022 года в 250,6 млрд руб. Отгрузки продукции на внутренний рынок в прошлом году увеличились на 2% до 240,9 млрд руб., в то время как экспорт сократился на 7% до 17,1 млрд руб. По данным «Росспецмаш», поставки большинства видов сельхозтехники в количественном выражении снизились. Например, отгрузки тракторов в 2023 году уменьшились на 13% до 4,5 тыс. единиц, кормоуборочных комбайнов — на 7% до 278 единиц. Также сокращаются отгрузки несамоходных машин: плугов — на 14% (2,8 тыс. шт.), борон — на 22% (3,8 тыс.), культиваторов — на 25% (2 тыс.), сеялок — на 21% (4,1 тыс.), опрыскивателей — на 33% (1,3 тыс.), жаток — на 1% (2,1 тыс.).



В феврале стало известно, что Минпромторг планирует увеличить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику в 5-10 раз, что может привести к росту цен на импортные тракторы и комбайны на 5-10 млн руб. за штуку, писали «Ведомости». Повышение утилизационного сбора касается самоходной сельскохозяйственной техники — мощных тракторов, комбайнов и опрыскивателей. В «Росспецмаш», тогда заявляли, что меры направлены на защиту от интенсивного импорта и стимулирование развития российского машиностроения. Повышение утилизационного сбора не должно затрагивать сегменты, где отечественная техника либо не производится, либо выпускается в недостаточном объеме.



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