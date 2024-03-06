«Ростсельмаш» открыл новый тракторный завод

Производственная мощность предприятия составляет 5 тысяч тракторов в год Фонд развития промышленности

«Ростсельмаш» открыл в Ростове-на-Дону завод по производству тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. Предприятие стало первым заводом полного производственного цикла по выпуску тракторов, построенным в России за последние 52 года, говорится в сообщении компании. Производственная мощность завода составляет 5 тыс. тракторов в год. Здесь будут выпускать машины мощностью от 170 л.с. до 620 л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, а также на гусеничном ходу. Кроме того, на заводе будут производиться телескопические и фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики. Около 18% выпускаемых машин планируется поставлять на экспорт.



Учитывая значимость этой техники для аграриев и строителей, проект был поддержан льготными займами из Фонда развития промышленности (ФРП), сказал в ходе торжественного открытия завода министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «При этом, конечно, государство продолжает субсидировать скидки на всю продукцию “Ростсельмаша” для наших селян и поддерживает экспортные поставки», — добавил он. Общие инвестиции в создание производства превысили 13 млрд руб. Из них 4 млрд руб. в виде льготного займа на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил ФРП, уточняется в его сообщении.







Ранее в этом году «Ростсельмаш» открыл в Таганроге первую очередь завода прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники. Инвестиции в него составили 2 млрд руб. Позже в Ростове-на-Дону начал работу завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Новый завод, как и два предыдущих предприятия, решает задачи по увеличению локализации импортозамещающей продукции и обеспечению технологического суверенитета страны, отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, на предприятиях планируется создать около 3,2 тыс. рабочих мест.



«Тракторный завод — это крупнейший проект компании и один из самых амбициозных проектов российского машиностроения за последние десятилетия, — подчеркнул гендиректор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев. — Запуск предприятия позволит удовлетворить возросший спрос аграриев на тракторы “Ростсельмаш” и увеличить долю отечественных машин в сельском хозяйстве России. Таким образом, это наш вклад в укрепление технологического суверенитета государства». Примерно 80% компонентов для выпуска машин новый тракторный завод получает с собственных производственных площадок «Ростсельмаш» и от других российских предприятий, обращает внимание компания. В рамках полного цикла на предприятии проходит раскрой металла, лазерная резка, механическая обработка, сварка, окраска, сборка машин и испытание техники.



В июне 2015 года компания «Ростсельмаш» приняла решение о переносе части канадского производства в Ростов-на-Дону. В 2016-м тракторы стали полностью выпускаться на территории основной производственной площадки компании в Ростове-на-Дону, за пять лет их производство выросло с 50 единиц в год до 1,3 тыс. машин. Несмотря на кризисные явления в мировой и отечественной экономике, сложную геополитическую ситуацию, чтобы обеспечить растущий спрос на тракторную технику, компания приняла решение о строительстве нового завода по производству тракторов и дорожно-строительной техники. Реализация проекта началась в сентябре 2021 года.



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