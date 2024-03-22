За вторую декаду марта Россия экспортировала 2,9 млн тонн зерна

По итогам месяца вывоз может составить 6,5 млн тонн «СИТНО»

Во второй декаде марта Россия экспортировала почти 2,9 млн т зерновых культур, что значительно превышает объем отгрузок за тот же период годом ранее (1,2 млн т). Особенно выросли поставки пшеницы, достигнув 2,2 млн т по сравнению с 1 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга Российского зернового союза (РЗС). Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина отметила, что такой рост объемов экспорта стал результатом увеличения конкурентоспособности российской пшеницы на мировом рынке.



С начала марта было экспортировано 4,1 млн т зерновых, что почти соответствует данным за аналогичный период прошлого года. В том числе экспорт пшеницы составил 3,4 млн т, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Объем поставок кукурузы снизился на 43,6%, а экспорт ячменя увеличился почти в два раза. Тюрина прогнозирует, что по итогам марта объем экспорта зерна будет выше, чем в прошлом году — 6,5 млн т против 6,2 млн т. Поставки пшеницы также могут увеличиться до 5,4 млн т против 5,2 млн т в марте прошлого года.



По информации Тюриной, с 1 по 20 марта основным импортером пшеницы стал Египет с объемом закупок в размере 861 тыс. т, что на 22% меньше, чем годом ранее. На втором месте оказалась Турция, поставки в эту страну снизились до 273,5 тыс. т с 607 тыс. т. Тройку лидеров замкнула Ливия, экспорт туда увеличился почти в три раза, достигнув 194 тыс. т. Отгрузки в Саудовскую Аравию увеличились в 2,2 раза, до 169 тыс. т, в Бангладеш — почти в три раза, до 160 тыс. т. Новым направлением стала Мексика — 146 тыс. т, также в список покупателей добавилась Джибути с отгрузкой 85 тыс. т.



Согласно данным мониторинга, во второй декаде марта объем отгрузок зерна через порт Новороссийска вырос на 9,7%, до 1,7 млн т, через порт Азов — на 4,4%, до 613 тыс. т. В то же время рейдовая перевалка уменьшилась на 5%, до 708 тыс. т, а отгрузки через Ростов-на-Дону снизились на 7,6%, до 486 тыс. т. Общее количество отгруженных зерновых и зернобобовых культур через 16 портов, по словам эксперта, было меньше, чем в прошлом сезоне, когда было 20 портов.



По словам Тюриной, текущая ценовая ситуация на рынке зерна выглядит следующим образом: французская пшеница продается по цене $215 за тонну, что на 2,4% выше, чем на 1 марта; американская пшеница подешевела на 6% и теперь стоит $229 за тонну. Цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) снизились на 6%, до уровня $210-211 за тонну. «Это снижение цен является основным фактором роста объемов отгрузок во второй половине марта. В настоящее время дисконт по отношению к европейской пшенице составляет $4-5 за тонну, хотя ранее наша цена была выше на $14», — отметила она.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что с 1 по 22 марта Россия экспортировала около 3,6 млн т зерна без учета стран Таможенного союза. По итогам месяца показатель может превысить 5 млн т против 5,3 млн т в марте 2023 года. С начала сезона экспорт зерна на 9,5 млн т опережает прошлогодние темпы. По его словам, стоимость мукомольной пшеницы сейчас составляет $204-205 за тонну FOB Черное море. «Это восстановление после падения в январе-феврале, в дальнейшем возможен умеренный рост, если не будет жестких санкций и ограничений со стороны коллективного Запада», — считает эксперт.



Тюрина в беседе с «Интерфаксом» также отметила увеличение предложения зерна со стороны сельхозпроизводителей на внутреннем рынке из-за высоких остатков. Средняя цена на пшеницу 4-го класса снизилась на 200 руб. до 11 тыс. руб. за тонну. В долларовом эквиваленте это составляет $119 за тонну, что на 2,8% ниже, чем было 1 марта ($122,5 за тонну). «Это подтверждает, что наличие дисконта в цене играет значительную роль в увеличении объемов продаж», — заключила Тюрина.



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