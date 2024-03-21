Минсельхоз изучает инициативу по созданию биржевой торговли зерном в рамках БРИКС

К концу 2023 года страны БРИКС производили 42% мирового объема зерновых Д. Гришкин

Минсельхоз изучает возможность внедрения биржевой торговли в рамках БРИКС. Об этом сказала заместитель директора департамента регулирования рынков АПК Наталья Сосунова во время обсуждения вопроса на круглом столе в Совете Федерации, пишет ТАСС. Несколько дней назад председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорил в интервью Reuters, что организационные вопросы, связанные с созданием зерновой биржи стран БРИКС, будут решены к октябрю 2024 года — до проведения саммита БРИКС в Казани.



Он отмечал, что термин «биржа» используется, скорее, для ориентации, при этом идеально было бы создать современный высокотехнологичный цифровой маркетплейс. Целью является обеспечение возможности покупателям приобретать стандартные партии зерна у производителей и экспортеров через прозрачные и безопасные расчеты. Зернин также говорил, что Союз экспортеров зерна не настаивает на исключении доллара из торговли продовольствием, однако важно иметь возможность конвертировать клиринговую валюту в рубли. Он также упомянул о возможности использования криптовалюты для расчетов.



Глава союза отмечал, что проект зерновой биржи БРИКС должен стать общим проектом всех стран объединения. Вопросы юрисдикции, клиринговой валюты и технологии торговли на новой бирже предлагается рассмотреть с участием всех стран. Зернин также отмечал, что несмотря на сложности с расчетами, экспорт зерна из России остается на высоком уровне. В текущем сезоне на внешние рынки уже поставлено значительное количество зерна, преимущественно пшеницы. Рост объемов экспорта связан с увеличением закупок со стороны новых стран-партнеров. Зернин добавил, что зерновая биржа БРИКС должна быть открыта для всех заинтересованных сторон, не только стран-участниц блока, но и для тех, кто нуждается в импорте зерна.



В начале марта Зернин сообщал о планах создания зерновой биржи в рамках стран-членов БРИКС на встрече президента Владимира Путина с работниками агропромышленного комплекса. Глава государства поддержал идею создания зерновой биржи в рамках БРИКС, отметив, что многие страны-члены этого объединения производят и потребляют зерно, что может заинтересовать их в данной инициативе. Представители деловых сообществ стран БРИКС тогда положительно приняли идею создания зерновой биржи, писал «Интерфакс». Зернин обращал внимание, что окончательное решение по этому вопросу принимают политики, которые также определят страну регистрации биржи и валюту для расчетов. По его словам, первый этап данной инициативы — концептуальное обсуждение на национальном уровне — завершен.



Инициатива по созданию биржи была изложена в письме Министерству сельского хозяйства в конце прошлого года. По оценкам Союза экспортеров зерна, к концу 2023 года страны БРИКС производили 1,17 млрд т зерновых в год (42% мирового объема) и потребляли 1,1 млрд т (40% мирового потребления). После расширения состава БРИКС с 1 января текущего года за счет новых стран производство зерна в союзе достигнет 1,24 млрд т в год (44% мирового объема), а потребление приблизится к 1,23 млрд т (44%).



Аналогичная ситуация наблюдается с пшеницей: производство составит 377 млн т (48%), потребление — 374 млн т (47%). Производство кукурузы достигнет 501 млн т, а потребление — 484 млн т. Оба показателя составляют 40% от мирового объема. В письме в Минсельхозу союз обосновывал свое предложение тем, что существующая инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Второй мировой войны при доминировании поставок пшеницы и кукурузы из США. Рыночные стандарты, включая страны БРИКС, формируются на основе котировок зерновых культур на Чикагской бирже, где главной валютой клиринга является доллар США.



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