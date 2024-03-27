Стагнация посевных площадей и производства ржи в перспективе сохранится Pixabay

На прошлой неделе цены на рожь в России начали активно расти, в то время как на рынке пшеницы ценовая динамика была неоднородной, говорится в мониторинге аналитической компании «ПроЗерно», с которым ознакомился «Агроинвестор». Наибольший рост цен на рожь был зафиксирован на Урале — на 500 руб. до 9,16 тыс. руб. за тонну (EXW, с НДС 10%). В Сибири цены увеличились на 250 руб. до 11 тыс. руб., а в Центре и Поволжье — на 215-240 руб., до 8,3 тыс. и 7,85 тыс. руб. за тонну соответственно. В Черноземье цены прибавили 150 руб. и достигли 8,8 тыс. руб. за тонну.



Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко пояснил «Агроинвестору», что текущий рост цен на рожь — технический фактор. «Ранее они долго были на месте, сейчас небольшое повышение спроса и рост. При этом площади под агрокультурой снижаются на 7% до 748 тыс. га. Урожай в этом году ожидается примерно такой же, как и в 2023-м — 1,79 млн т», — рассказал Петриченко. Согласно данным Росстата, валовой сбор ржи в 2023 году снизился до 1,7 млн т после 2,18 млн т в 2022-м.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что стагнация посевных площадей и производства ржи в перспективе сохранится. Он объясняет это тем, что ценовая конъюнктура не создала стимулов к производству агрокультуры. «Колебания возможны любые, но общий тренд уже сформирован и не изменится», — уверен Корбут. Он отметил, что на рост цен повлияли два основных фактора: спрос на качественную продовольственную рожь превышает предложение из-за ее ограниченного количества. Кроме того, значительная часть качественного зерна из прошлогоднего небольшого урожая была отправлена на экспорт.



По данным «ПроЗерно», цены на пшеницу 3-го класса в Черноземье снизились на 460 руб. до 12,3 тыс. руб. за тонну; на Юге — на 350 руб. до 13,6 тыс. руб.; в Поволжье — на 240 руб. до 12,6 тыс. руб. за тонну. На рынке пшеницы 4-го класса не было единой тенденции. Цены на пшеницу 5-го класса снизились в Поволжье и увеличились на Урале. Цены на ячмень также имели разнонаправленную динамику. Цены на кукурузу в Черноземье значительно возросли, в то время как в Поволжье снизились.



«В целом мы не оставляем оценки ближайших позитивных изменений в ценовых трендах, так как ожидаем продолжения восстановления экспортных цен, хотя и не взрывных, говорится в мониторинге «ПроЗерно». — Пока позитивное движение продолжается в кукурузном сегменте, благодаря спросу животноводов и обнулению пошлины на экспорт. Кроме того, Минсельхоз сообщил о готовящемся перед новым сезоном смягчении фискальной нагрузки от экспортной пошлины. Правда, не уточнили, как это будет реализовано». В то же время в мониторинге отмечается, что ожидаемые запретительные пошлины на поставки в ЕС зерна, масличных и продуктов переработка из России и Белоруссии не должны негативно повлиять на российские экспортные потоки, за исключением шротов и нишевых масличных — льна и горчицы.



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