«СовЭкон» повысил оценку урожая пшеницы

В последние две недели недостаточно осадков, что может негативно повлиять на будущий урожай «Сибагро»

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в России в 2024 году на 0,4 млн т до 94 млн т. В том числе оценка сбора озимых увеличена на 0,5 млн т до 68,2 млн т, яровых — снижена на 0,2 млн т до 25,7 млн т. Улучшение прогноза обусловлено благоприятными погодными условиями для озимых, но ситуация может измениться, говорится в сообщении центра. В прошлом году валовой сбор пшеницы составил 92,8 млн т.



Минимальная температура за последние три месяца была выше нормы на 2-3 °C в Центре и на 3-4 °C на Юге и в Нижнем Поволжье. Обилие осадков способствовало образованию снежного покрова в Центре и Поволжье, а также обеспечило высокий уровень запасов влаги на Юге. Последние две недели характеризуются недостаточным количеством осадков, что может негативно повлиять на будущий урожай. Так, на Юге выпало лишь 40-60% от нормы осадков, а в Центре и Поволжье — 20-40%.



На основе спутниковых данных «СовЭкон» отметил ухудшение состояния растений в Ростовской области до среднего уровня, в Ставрополье — ниже среднего, говорится в сообщении центра. В то же время, в Краснодарском крае состояние растений значительно превышает средний уровень. Аналитики считают, что хорошие перспективы для нового урожая в России уже отражены в мировых ценах, а сохранение сухой погоды может поддержать рынок.



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор зерна в России в 2024 году может составить 147 млн т, в том числе пшеницы — 93 млн т. Российский зерновой союз 11 марта прогнозировал, что урожай зерна в этом году может составить 145 млн т, в том числе может быть собрано 92-93 млн т пшеницы, писал «Интерфакс». Президент союза Аркадий Злочевский говорил, что состояние озимых культур не вызывает серьезных опасений, так как запасы влаги находятся на хорошем уровне. Около 4% посевных площадей имеют плохое или невысокое качество, что значительно меньше среднего за последние 10 лет показателя в 6%. Озимые культуры обычно обеспечивают до 70% общего урожая пшеницы, остальная часть приходится на яровые зерновые, напоминал Злочевский.



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