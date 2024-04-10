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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Эксперт: Роста цен на зерно и отмены экспортной пошлины ждать не стоит

Урожай зерна в России в этом году с учетом новых территорий может составить 146 млн тонн

| Агроинвестор |

С начала сезона экспорт зерна составил около 53 млн тонн
С начала сезона экспорт зерна составил около 53 млн тонн

Россия с начала сезона экспортировала около 53 млн т зерна, это значительно больше, чем в прошлом году. При  этом структура вывоза изменилась: существенно выросли поставки не основных зерновых культур — это овес, рожь и др., то есть идет поиск ниш. Об этом в ходе конференции ": PRO животноводство и комбикорма" сказал независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. По его словам, в этом сезоне на внешние рынки было отгружено 659 тыс. т нишевых культур, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, когда было поставлено 282 тыс т. 

Корбут обратил внимание, что экспорт зерна увеличивался в основном в начале сезона, дальше началась стагнация. "Будет ли дальнейший рост? Большие сомнения. У стран-импортеров не очень много денег, поэтому мы не видим повышения цен на зерно. Да, они подросли, мы вышли на $210 за тонну, но с $200 до $210 мы шли два месяца. И пока те тендеры, которые проходят, показывают, что наши ключевые ближневосточные импортеры хотят пшеницу по цене от $203 до $211 за тонну FOB Новороссийск. Это достаточно серьезное явление", — отметил он. 

Корбут добавил, что не видит факторов для существенного повышения цен на мировом рынке: те новости, которые появляются (например, о снижении урожаев на фоне погодных условий), быстро отыгрываются. "Соответственно, начинать новый сезон будем с низких цен. А экспортные пошлины будут добивать зерновой сектор все дальше и дальше", — предупредил эксперт. По оценке Корбута, от экспортных пошлин на зерно и подсолнечник бюджет получил 600 млрд руб., фактически изъято больше, потому что упали внутренние цены. "Где-то триллиона полтора из растениеводства выкачано. При этом себестоимость производства растет и в этом году, по моим оценкам, рост сохранится, но в меньшей степени", — добавил он.

По словам Корбута, экспортные пошлины сейчас формируют около 40% бюджета сельского хозяйства, поэтому их не отменят. "Ни один нормальный чиновник не откажется от этих ресурсов, хотя какие-то корректировки будут", — считает он.

По прогнозу эксперта, урожай зерна в России в этом году с учетом новых территорий составит 146 млн т, включая 94,5-95 млн т пшеницы. "Это умеренный прогноз", — уточнил он. В 2023 году с учетом новых территорий, по данным Минсельхоза, было собрано 147 млн т зерна.

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