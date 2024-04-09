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«Русагротранс»: Россия может возобновить экспорт пшеницы в Индию

Страна может открыть рынок для более значительных импортных поставок на фоне снижения урожая

| Агроинвестор |

Официальные запасы пшеницы в Индии в марте упали до семилетнего минимума
Официальные запасы пшеницы в Индии в марте упали до семилетнего минимума

Россия с учетом текущего потенциала урожая пшеницы в 2024 году, высоких запасов и конкурентных цен может стать крупнейшим поставщиком этой агрокультуры в Индию. Такой прогноз «» озвучили в аналитическом центре «». Если фактический урожай пшеницы в Индии окажется на среднем уровне (около 105 млн т) или ниже, и с учетом исчерпания ранее рекордных запасов в стране, Индия, спустя семь лет (с сезона-2017/18), возможно, откроет рынок для более значительных импортных поставок пшеницы — до нескольких миллионов тонн, допускают аналитики.

Урожай сезона-2024/25, который в Индии длится с марта по февраль, оказался под угрозой из-за эффекта Эль-Ниньо, который способствовал нехватке влаги в период налива зерна. В основных штатах, производящих пшеницу, перед уборкой в марте прошли ливни и град, что также увеличило потери. Правительство уже попросило частных трейдеров не закупать пшеницу у фермеров, чтобы Продкорпорация страны смогла пополнить резервы и закупить не менее 30 млн т (целевой уровень — 34,2 млн т), отмечают аналитики «». Официальные запасы пшеницы в Индии в марте упали до семилетнего минимума — 9,7 млн т на фоне низких урожаев в 2022 и 2023 годах и рекордной реализации (9 млн т с июня 2023 года по конец сезона-2023/24).

По прогнозам Федерации мукомолов Индии, в 2024 году производство пшеницы в стране ожидается на уровне 105 млн т, что на 6,25% ниже результата предыдущего года, сообщает Reuters. В то же время агроведомство страны ожидает урожай в 112 млн т, что почти соответствует рекордному показателю 2023 года (112,74 млн т).

Индия стремится к самообеспечению, стимулируя фермеров увеличивать производство путем закупок зерна в госрезервы по ценам выше рынка. Урожай пшеницы в стране в 2020/21 сельхозгоду достиг 108 млн т, в 2021/22-м — 110 млн т, что позволило сформировать рекордные запасы и начать экспорт, который в сезоне-2021/22 составил 7,6 млн т. Вместе с тем, была введена запретительная пошлина на импорт в размере 40%.

В сезоне-2022/23 урожай пшеницы в Индии, по официальным данным составил 107,7 млн т. Однако в реальности из-за засухи весной 2022 года он мог оказаться лишь на уровне 95 млн т, судя по ценовой ситуации и снижению запасов, обращают внимание аналитики «». В мае 2022 года Индия ввела запрет на экспорт за исключением поставок по межгосударственным соглашениям на уровне около 500 тыс. т за сезон, в июле 2022-го были ограничены поставки муки на внешние рынки. В октябре того же года был частично разрешен импорт низкопротеиновой (9%) пшеницы, ввоз мукомольной пшеницы разрешался только для ее переработки в муку сорта Atta (мука грубого помола для производства лепешек) и ее экспорта. 

В сезоне-2023/24 официально было объявлено о рекордном урожае пшеницы — 112,7 млн т, однако представители мукомольной индустрии страны утверждали, что реальный валовой сбор на 10% меньше, около 101 млн т. Власти ограничили уровень запасов пшеницы у трейдеров до конца сезона, а к лету 2023 года на рынке активно обсуждалась возможность снижения импортной пошлины на пшеницу с 40% до 15-20%, напоминают аналитики «Русгротранса».  

В августе прошлого года ТАСС со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии писал, что страна рассматривает возможность закупки у России нескольких миллионов тонн пшеницы из-за роста цен на внутреннем рынке и прогнозов невысокого урожая. The Economic Times сообщала, что индийское правительство рассматривает возможность импорта 9 млн т российской пшеницы в рамках межправительственной сделки. Однако в итоге Индия так и не пошла на этот шаг вплоть до конца сезона-2023/24, продолжая импортировать пшеницу из Австралии только для переработки в муку сорта Atta и ее экспорта, уточняет аналитический центр «». К концу прошлого года вновь появились слухи о снижении импортной пошлины на фоне продолжающегося роста внутренних цен, но они в очередной раз были опровергнуты. В то же время в декабре 2023-го Индия обнулила пошлину на импорт гороха (действует до конца апреля), что позволило России отгрузить в страну около 450 тыс. т.

Последний раз Россия поставляла зерно в Индию в сезоне-2017/18, тогда было отгружено 258 тыс. т. Сезоном ранее было вывезено 156 тыс. т, напоминают аналитики «». Это произошло на фоне резкого снижения урожая в Индии из-за засухи в сезонах 2015/16 и 2016/17 с 93 млн т до 86,5 млн т и с 96 млн т до 87 млн т соответственно. В целом импорт в 2016/17 маркетинговом году увеличился до 6 млн т, тогда как в следующем сезоне упал до 0,9 млн т. При этом поставки из России были небольшими из-за требований обработки зерна метил бромидом в портах отгрузки, что запрещено производить в российских портах, обратили внимание аналитики.

С 1 апреля 2017 года Индия ввела обязательное к исполнению фитосанитарное требование по обеззараживанию ввозимого в страну зерна бромистым метилом. В результате проведенной Россельхознадзором пятилетней работы индийская сторона уведомила Россию, что считает возможным проведение фумигации российского зерна в пути с помощью фосфида алюминия. Однако в этом случае импортер должен будет обеспечить надлежащую дегазацию и ликвидировать остатки фумиганта на месте разгрузки, говорится в материалах Россельхознадзора. Импортер должен получить такой сертификат от фумигационных агентств, аккредитованных Национальной организацией по защите растений.

Центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе в начале апреля оценил, что вывоз продукции российского АПК в Индию к 2030 году может превысить $2 млрд. Это в два раза больше, чем поставки в 2023 году, и при благоприятных обстоятельствах, таких как изменение цен на мировом рынке и увеличение доли российской продукции на рынке Индии, эта цифра может значительно вырасти, говорил руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов. За последние три года вывоз продукции российского АПК в Индию вырос в 3,5 раза и в прошлом году превысил $1 млрд. Основные экспортные товары — подсолнечное и соевое масла, чечевица и горох.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин в середине марта говорил «Интерфаксу», что не ожидает открытия импорта пшеницы в Индию ни в этом, ни в будущем сезоне. «Если этого не произошло в преддверии [парламентских] выборов, запланированных на май, то вряд ли уже произойдет после них, — считает он. — Правительство Индии четко ориентировано на самообеспечение основными сельхозкультурами. Действуя в данной парадигме, оно самостоятельно справилось с задачей стабилизации внутренних цен за счет пшеницы из госрезерва». По мнению Зернина, гораздо перспективнее с точки зрения российского агроэкспорта выглядят поставки в Индию зернобобовых культур.

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