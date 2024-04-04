«Агроэкспорт»: потенциал экспорта продукции АПК в Индию к 2030 году может превысить $2 млрд

Индия стремительно укрепляет позиции ведущего импортера российского подсолнечного масла М. Стулов

Потенциал экспорта продукции российского АПК в Индию к 2030 году может составить более $2 млрд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов. Он отметил, что это в два раза больше, чем поставки в 2023 году, и при благоприятных обстоятельствах, таких как изменение цен на мировом рынке и увеличение доли российской продукции на рынке Индии, эта цифра может значительно вырасти.



Краснов сообщил, что за последние три года вывоз продукции российского АПК в Индию вырос в 3,5 раза и в прошлом году превысил $1 млрд. Основные экспортные товары — подсолнечное и соевое масла, чечевица и горох. Поставки подсолнечного масла увеличились почти в два раза, а соевого — втрое. Однако из-за высоких таможенных барьеров работать на индийском рынке сложно, отметил Краснов. Пошлины на сырьевую продукцию находятся на комфортном уровне, позволяя увеличивать отгрузки сырых масложировых продуктов, но пошлины на готовую продукцию являются очень высокими.



Краснов подчеркнул, что Индия представляет один из перспективных рынков для продукции российского АПК. Для реализации возможностей «Агроэкспорт» вместе с экспертами и бизнесом разработал концепцию «Повышение конкурентоспособности российского АПК на рынке Индии». Средний годовой рост импорта агропродукции в Индию с 2018-го по 2022 год составил почти 15%, и в 2022-м поставки достигли $34 млрд.



Индия — самая населенная страна мира и очень интересное направление для экспорта российского АПК, несмотря на то что по уровню жизни отстает от Китая, говорит вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, пока по уровню экспорта Индия среди покупателей российского продовольствия находится во второй десятке. «В Индию товары отправляются большими партиями через Новороссийск, но логистически правильнее и дешевле будет использовать морские маршруты через Балтийское море. Развитие портово-перевалочной инфраструктуры на Северо-Западе может дать огромный задел для роста продаж в Индию», — считает эксперт.



Директор по связям с общественностью «Союзмолоко» Мария Жебит уточнила «Агроинвестору», что Индия пока не является приоритетным для России регионом с точки зрения поставок молочной продукции. Причиной она назвала высокий уровень самообеспеченности данного региона молочными продуктами. В то же время ряд сыродельных предприятий рассматривают возможность поставок на рынок Индии, так как сейчас можно ввозить в страну сыры по разовым лицензиям.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой в разговоре с «Агроинвестором» отметил, что Индия стремительно укрепляет позиции ведущего импортера российского подсолнечного масла. С сентября 2023-го по февраль 2024 года Россия отправила в эту страну 645 тыс. т масла — это более чем в 2,5 раза выше уровня за аналогичный период прошлого сельхозгода. Кроме того, Индия потеснила с первой строчки Китай, который лидировал в структуре закупок на экваторе сезона-2022/23, рассказал эксперт. «Отмечу, что такой рост поставок связан с низкими экспортными ценами на подсолнечное масло (FOB, Черное море). Продукт по-прежнему дисконтирован к пальмовому и соевому маслам, что вызывает высокий интерес со стороны Индии», — подчеркнул Лозовой.



Одной из главных особенностей поставок в эту страну он назвал отправку крупнотоннажных судов. Соответственно необходимо подгружать в порты большие объемы масла, а если этого не происходит в определенное время, то на компанию накладываются дополнительные расходы, связанные со стоянкой, загрузкой судна и т. д. При этом развитие рейдовой перевалки, когда судно не заходит напрямую в порт, позволило несколько увеличить роль России в структуре экспорта масел в Индию, хотя данный вид погрузки тоже несет в себе дополнительные риски, прежде всего финансовые, заключил Лозовой.



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