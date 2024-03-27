Стоимость строительства завода «Маслов» по переработке масличных выросла почти вдвое

Запуск первой линии по переработке рапса и льна намечен на 2024 год flickr.com

Стоимость возведения одного из крупнейших производственных комплексов по переработке масличных культур — рапса и льна, который в 2023 году начала строить компания «Маслов» на территории Южного промышленно-логистического парка под Новосибирском, увеличилась до 6,4 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко. Он отметил, что такое изменение связано с текущей ситуацией на рынке и курсом валют. Изначально проект оценивался в 3,7 млрд руб.



Лещенко подчеркнул, что проект активно реализуется. Заявители обратились за государственной поддержкой в соответствии с региональным законодательством. Компания «Маслов», специализирующаяся на производстве масел и жиров, стала первым резидентом Южного ПЛП. По информации компании, первую фаза строительства производственных зданий и запуск первой линии по переработке масличных культур объемом до 150 тыс. т в год планируется завершить в 2024 году. Строительство, установка оборудования и запуск второй линии — до 300 тыс. т в год — запланированы на период с 2025 по 2026 год.



Инвестиционный проект включает возведение пунктов приема сырья, элеваторного комплекса, производственных корпусов для отжима и экстракции, мест для хранения и отгрузки готовой продукции, а также административно-хозяйственные и бытовые помещения. Представители компании отметили, что стратегия развития производства определяется растущими потребностями мирового рынка в продуктах переработки рапса и льна, а также наличием достаточной сырьевой базы в Новосибирской области и соседних регионах для загрузки производственных мощностей. Продукцию — рапсовое и льняное масла — планируется реализовывать на китайском рынке.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что Новосибирская область является одним из ведущих производителей рапса и масличного льна в России. По итогам прошлого года урожай рапса в регионе составил 185 тыс. т, это десятое место в разрезе всех субъектов страны. По льну показатели чуть скромнее — 62 тыс. т, это шестое место по России. Кроме того, завод, вероятно, будет готов принять и сырье из других регионов, особенно с учетом того, что масличные в целом можно транспортировать на расстояния до 500 км. Так, например, Кемеровская область и Алтайский край, которые находятся в 250-300 км от Новосибирской области, также могут стать поставщиками сырья на новое предприятие, считает эксперт.



Что касается готовой продукции, то продажи масел и шротов могут быть ориентированы не только на внутренний рынок, но и на Китай, который закупил у России по итогам первой половины текущего сезона 652 тыс. т рапсового масла и 81 тыс. т рапсового шрота, рассказал Лозовой «Агроинвестору». Он отметил, что поставки льняного масла и шрота из России пока незначительны из-за отсутствия большого количества предприятий по переработке этой культуры. За рубеж наша страна преимущественно отправляет сам лен, закупают его в основном Китай и Бельгия. При этом появление новых заводов станет стимулом для увеличения выпуска и экспорта продуктов переработки.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Маслов» зарегистрировано в 2015 году в Новосибирской области с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности компании — производство масел и жиров. Гендиректором является Дмитрий Гусак. Учредителями указаны Цюй Фэй с долей 99% и «Солидарность-риелт» с долей 1%.



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