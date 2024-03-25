В 2024 году посевы масличных могут увеличиться до 17 млн гектаров

Доходность масличных остается высокой Pixabay

Площади сева четырех основных масличных культур в России в текущем году могут увеличиться до более чем 17 млн га по сравнению с 16,96 млн га в 2023-м, прогнозирует информационно-аналитическое агентство OleoScope. При этом эксперты ожидают незначительного сокращения площадей под подсолнечником до 9,55-9,7 млн га, хотя агрокультура остается надежной из-за растущего числа перерабатывающих предприятий и высокой конкуренции за сырье.



Площади сева сои, как ожидается, увеличатся до 4 млн га из-за высокой маржинальности этой культуры и острой конкуренции за высокопротеиновые бобы. По прогнозу аналитиков, площади под рапсом также увеличатся до 2,25-2,35 млн га из-за намерений крупных производящих регионов расширить посевы. Однако у аграриев возникают трудности как с озимым, так и с яровым рапсом из-за проблем с посевным материалом.



Площади сева масличного льна в текущем году также увеличатся и составят 1,45-1,55 млн га, сообщает агентство. Аналитики отмечают, что рынок проходит этап «перегрева» прошлого года, когда было избыточное предложение льна не только из России, но и из Канады и Казахстана. Это привело к снижению цен, которые сейчас постепенно восстанавливаются, поясняют эксперты.



Аналитики OleoScope также прогнозируют, что к концу года производственные мощности по переработке масличных культур в России вырастут с 31,3 млн т в 2023 году до 33 млн т. Сейчас отрасль способна переработать весь урожай с учетом всех остатков, это будет возможно и в 2024 году. «На данный момент в России уже строятся и запускаются заводы по глубокой переработке масличных культур, что является новым этапом в развитии отрасли. Мы успешно производим нерафинированное масло и шрот, и теперь необходимо увеличивать выпуск продукции более высокого качества», — отметил аналитик OleoScope Кирилл Лозовой.



Лозовой сказал «Агроинвестору», что в прошлом году площади под подсолнечником составляли около 9,82 млн га, на этот год предварительно ожидается небольшой спад. Это будет обусловлено несколькими факторами: во-первых, снижением рентабельности по отношению к уровню прошлых лет в отдельных регионах на фоне растущих затрат на производство продукции растениеводства, а также довольно низких экспортных цен на подсолнечное масло на протяжении относительно долгого времени. Вторая причина — напряженная ситуация с посевным материалом: аграрии сообщают, что урожайность семян подсолнечника отечественной селекции уступает импортным аналогам: по некоторым оценкам, вплоть до 15-20%.



При этом доходность масличных, и в частности подсолнечника, остается высокой, особенно по отношению к зерновым, поэтому ожидать снижения интереса к маслосеменам не приходится, продолжает Лозовой. К тому же перестроить севооборот за год фактически невозможно, поэтому и существенного спада площадей ждать не стоит, считает эксперт. «Если говорить о ценах, то сейчас на рынке масла началась коррекция на экспортном направлении, что дает небольшой импульс для подорожания подсолнечника, однако ситуацию сдерживает фактор возможного введения пошлин со стороны ЕС, поскольку это может ударить по продажам подсолнечного шрота», — отметил Лозовой.



В то же время, к концу сезона запасы подсолнечника, по прогнозу OleoScope, пойдут на спад, остатки подсолнечного масла в Черноморском регионе также могут быть частично распроданы. Это может поддержать рынок подсолнечника ближе к началу сезона-2024/25, то есть к старту уборки — это означает, что выводить культуру из севооборота на будущий сельхозгод пока неуместно.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что в этом году посевные площади под всеми основными масличными культурами будут увеличены. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), рост площадей может составить до 350 тыс. га. Большая часть дополнительных площадей будет засеяна рапсом и масличным льном примерно в равном соотношении. Конкретные цифры будут понятны по завершению посевной кампании, как правило, эти данные ежегодно оказываются выше прогнозов, отметил Мальцев.



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько в начале марта говорил, что рост площадей под масличными затронет все основные масличные культуры, за исключением подсолнечника. ИКАР прогнозирует сокращение площадей под подсолнечником с 9,82 млн га до 9,55-9,7 млн га. В то же время, площади под льном увеличатся с 1,4 млн га до 1,5 млн га, рапса — с 2,1 млн га до 2,2-2,3 млн га, сои — с 3,27 млн га до 3,9-4 млн га. Возможное снижение показателей по подсолнечнику объясняется проблемами с посевами и определенными рисками, связанными с качеством некоторых семян.



По мнению Рылько, при благоприятных погодных условиях урожай масличных культур в целом может достичь рекордных показателей и превысить 30 млн т. Он также отмечал, что в России продолжается реализация проектов по переработке масличных культур. Для достижения поставленных целей планируется увеличить урожай этих культур на 4,5-6,5 млн т в ближайшие три-четыре года. Для этого потребуется дополнительное увеличение площадей на 1,5-2,5 млн га.



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