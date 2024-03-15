«Содружество» купило предприятие по переработке зерна и масличных под Красноярском

Приобретение актива может интересовать инвестора как отправную точку для развития переработки рапса в регионе Pixabay

В январе ООО «Содружество-Сибирь», входящее в ГК «Содружество», приобрело предприятие по переработке зерна и масличных «Хозяин» в городе Ачинск Красноярского края, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Согласно информации инвестиционного портала города, производственная мощность комплекса составляет более 10 тыс. т муки в год, часть продукции экспортируется в Монголию. Центр агроаналитики также сообщал о планах предприятия увеличить объем производства рапсового масла до 45 тыс. т в год с 9 тыс. т в 2020 году.



Аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой сказал «Агроинвестору», что Красноярский край в последние несколько лет занимает первое место в России по сбору рапса, региональные власти уже сообщали о том, что площади под масличными увеличатся и в этом году. В связи с этим выбор площадки для развития переработки культуры выглядит вполне оправданным, считает эксперт. По его словам, готовая продукция может быть ориентирована как на экспорт в Китай, так и на внутренний рынок, если речь идет о шротах.



В прошлом году Россия экспортировала чуть более 1,55 млн т рапсового масла, в том числе свыше 1,4 млн т в Китай, рассказал Лозовой. Отгрузки рапсового шрота и жмыха составили 738 тыс. т, в КНР направлено чуть менее 100 тыс. т. «Развитие переработки рапса также весьма привлекательно в условиях действующего запрета на вывоз масличной за рубеж, хотя «Содружеству» все же придется конкурировать и с экспортерами сырья, ведь в восточной части страны остается открытым пункт пропуска Забайкальск», — сказал аналитик.



Источник «Коммерсанта» на рынке отметил, что приобретение «Хозяина» может заинтересовать «Содружество» как отправную точку для развития переработки рапса в данном регионе. Партнер консалтинговой компании НЭО Станислав Мудров оценил стоимость 100% долей «Хозяина» в 150-250 млн руб. В 2022 году выручка компании сократилась на 61,3%, до 813 млн руб., валовая прибыль уменьшилась на 40%, до 90 млн руб. Мудров отметил, что рентабельность производства зерна и масличных имеет высокую чувствительность к затратам, особенно к закупочной цене сырья при ограниченном росте цен на продукции.



Согласно данным регионального Минсельхоза, в 2023 году в Красноярском крае было собрано более 403 тыс. т рапса, что составляет более 10% от общего урожая в России.

По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2023 году Россия увеличила объем экспорта рапсового масла на 72% по сравнению с предыдущим годом, до 1,7 млн т, стоимость поставок увеличилась на 20%. В том числе экспорт в Китай в 2023 году вырос в 2,2 раза до 1,46 млн т. В Масложировом союзе рост производства и экспорта рапсового масла связывают с рекордным урожаем и действием ограничений на вывоз сырья. По прогнозам союза, в сезоне-2023/24 года в России будет произведено около 1,4 млн т рапсового масла.



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