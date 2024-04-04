Перевозки зерна через платформу Smartseeds в прошлом году выросли вдвое

В 2023 году наблюдалось повышение спроса на автоперевозки зерна Smartseeds

С начала работы Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») объем автоперевозок зерновых культур с помощью цифровой логистической платформы превысил 6,5 млн т. В том числе за прошлый год через платформу было перевезено свыше 2,5 млн т зерновых — в два раза больше, чем в 2022-м. Об этом в ходе выступления на сессии «Цифровые логистические платформы: возможности и вызовы» на выставке TransRussia 2024 рассказал директор Smartseeds Антон Кондратов.



«Мы видим, что все больше грузоперевозчиков доверяют Smartseeds, поскольку платформа предоставляет им прямой доступ к заказам на перевозку зерна без посредников, гарантирует своевременную оплату и чистоту сделки, — прокомментировал Кондратов «Агроинвестору». — Одной из важных причин, способствующей росту востребованности сервиса, является то, что Smartseeds работает в полном соответствии с законодательством и требованиями Хартии АПК. Участники рынка высоко оценивают это преимущество. Наконец, использование цифровых инструментов для организации логистики — это удобно: заказчики могут в несколько кликов разместить заявку, а перевозчики — в мобильном приложении выбрать подходящий рейс и записаться на погрузку».



При этом, по словам Кондратова, в прошлом году наблюдалось повышение спроса на автоперевозки не только на платформе Smartseeds, но и в целом по рынку. Рекордный урожай способствовал росту экспортного потенциала России, в связи с этим увеличилась потребность быстро и в срок перевозить зерно в порты, а автотранспорт в этом плане обладает определенной гибкостью, пояснил он.



Smartseeds работает в 25 регионах, центральное место по объемам перевозимых грузов занимают Краснодарский край, Ростовская область и Ставрополье. В прошлом году основной объем пришелся на перевозки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна (в первую очередь, Новороссийск и Тамань) из южных регионов России и Центрального Черноземья, сказал Кондратов. Кроме того, в 2023 году компания существенно увеличила объемы перевозок в Центральном и Приволжском федеральных округах. «В этом году мы планируем дальнейшее укрепление позиций платформы в этих регионах», — добавил он.



В феврале прошлого года Кондратов говорил «Агроинвестору», что внедрение электронной транспортной накладной (ЭТрН), в том числе в сельском хозяйстве, во многом упростит бизнес-процессы, и поможет сделать путь зерна полностью цифровым. «На сегодняшний день ЭТрН только начинает выходить на рынок. Этот инструмент пока не получил широкого распространения среди небольших грузоперевозчиков, поскольку только сейчас предпринимаются серьезные усилия, чтобы сделать его удобным, — уточнил директор Smartseeds. — В дальнейшем возможности ЭТрН будут широко использоваться, в том числе, на рынке перевозки зерна автотранспортом».



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