«Росжелдор» и «Таманская железнодорожная компания» построят железнодорожную инфраструктуру в Тамани

Появление железной дороги позволит увеличить объем перевалки на Зерновом терминальном комплексе «Тамань» Pixabay

«Росжелдор» и «Таманская железнодорожная компания» (совместное предприятие «Деметра-Холдинг» и ГК «Эфко»), в ходе «Транспортной недели» в Москве подписали концессионное соглашение о создании железнодорожной инфраструктуры до морских терминалов на Таманском полуострове (Краснодарский край). Основные условия соглашения были одобрены правительством в сентябре. Стоимость проекта не уточняется.



Срок действия соглашения — 50 лет. Оно предусматривает финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования от главного хода железной дороги с примыканием к станции Тамань-Пассажирская до морских терминалов по перевалке продукции АПК на Таманском полуострове. Осуществление пассажирских перевозок при реализации концессионного соглашения не предусматривается.



Планируется, что к 2027 году к морским терминалам «Деметра-Холдинг» и ГК «Эфко» в порту Тамань будет построена железнодорожная инфраструктура пропускной способностью до 14 млн т зерновых грузов, шрота и растительных масел в год. Сельхозпродукция будет доставляться из регионов Центра и Поволжья, сообщает «Деметра-Холдинг». Как следует из распоряжения правительства, строительство будет осуществляется в два этапа.



«Наша общая цель — развивать и укреплять экспортный потенциал российского АПК, повышать конкурентоспособность отечественного зерна на глобальных рынках, — отметил гендиректор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов. — Помощь, которую со своей стороны оказывают федеральные и региональные власти — яркое подтверждение своевременности и необходимости проекта развития железнодорожной инфраструктуры в Тамани». По его словам, сейчас сельскохозяйственные грузы на Зерновой терминальный комплекс «Тамань» поступают только автомобильным транспортом. Появление железной дороги позволит увеличить объем перевалки и разгрузить автомагистрали. Также реализация проекта будет способствовать созданию новых рабочих мест.



Руководитель «Росжелдора» Алексей Дружинин также считает, что сейчас крайне важно обеспечить транспортную и логистическую доступность российских морских терминалов. «Благодаря появлению железной дороги, порт в Тамани продолжит свое динамичное развитие. Мы со своей стороны поддерживаем такие важные отраслевые инициативы и будем обеспечивать стабильное и безопасное функционирование инфраструктуры железнодорожного транспорта», — заверил он.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Таманская железнодорожная компания» зарегистрировано в апреле 2022 года с уставным капиталом 100 тыс. руб. 55% компании принадлежит «Деметра-Холдингу», 45% у «Западное-2».



«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский зерновой терминал (100%), Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (50%) и Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акция в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Также компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов, Чернышковского элеватора, Димитровградского элеватора и «Дишнинского элеватора».



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