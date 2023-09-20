«Сибагро» построит свинокомплекс в Монголии

На предприятии будет осуществляться доращивание животных flickr.com

«Сибагро» подписала с Монголией соглашение о строительстве свинокомплекса мощностью 18 тыс. т свинины в год. На предприятии будет осуществляться доращивание животных. Сейчас проект строительства находится на стадии подготовки, завершается оформление проектной документации, сообщается на сайте агрохолдинга. «Поставкой молодняка в Монголию займется "Восточно-Сибирский" свинокомплекс “Сибагро”. Наша территориальная близость к границам этой страны сделает перевоз поголовья быстрым и безопасным», — приводятся в сообщении слова директора свинокомплекса «Восточно-Сибирский» (Бурятия) Юлии Шишкиной. В нем также уточняется, что новая площадка может стать отправной точкой для выхода на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии, а местным жителям он даст дополнительные рабочие места и закроет потребность Монголии в доступной и качественной свинине.



«Сибагро» — интегрированный агрохолдинг с полным циклом производства. В 2022 году компания заняла второе место в рейтинге крупнейших российских производителей свинины. Согласно данным Национального Союза свиноводов, за 2021-й все предприятия «Сибагро» произвели 365 тыс. т мяса, что составило 7,4% от общего объема промышленного производства свинины в России. По итогам 2022-го компания сохранила второе место с объемом 388 тыс. т. Также агрохолдинг производит мясо бройлера, занимается переработкой мяса (полуфабрикаты и готовая продукция) и растениеводством.



Летом прошлого Шишкина говорила, что свинокомплекс «Восточно-Сибирский» с 2017 года активно сотрудничает с компаниями из Монголии. «За это время мы продали порядка 10 тыс. т свинины, и на этом не планируем останавливаться. С каждым годом мы наращиваем объемы производства и объемы реализации продукции в Монголию», — отмечала Шишкина (цитата по порталу EMeat). По ее словам, «Сибагро» настроена на развитие и увеличение поставок в Монголию.



По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, Монголия характеризуется низкой плотностью населения и отсутствием централизованного развитого ритейла. Основная религия в стране — буддизм — позволяет построить там свинокомплекс, в отличие, например, от Узбекистана или Киргизии. Однако обеспеченность ресурсами для производства в этой стране на довольно низком уровне, а их доставка и хранение — это дополнительные затраты. Но среди возможных плюсов, по мнению Корнеева, может быть биобезопасность — в Монголии низкая концентрация ферм.



В целом развитие проектов за рубежом является логичным решением для российских компаний, поскольку это позволяет вести бизнес в меньших санкционных ограничениях, используя облегченные взаиморасчеты, доступ к импортным технологиям, оборудованию, продолжает Корнеев. Риски, по его мнению, связаны с локальным снабжением — оперативным доступом к кормам, ветпрепаратам, кормовым добавкам.



«Создание экстерриториальных проектов в дружественных странах является органичным решением для многих российских компаний», — сказал Корнеев «Агроинвестору». По его словам, реализация проектов в странах нетто-импортерах всегда может аргументироваться, во-первых, обеспечением продовольственной безопасности этой страны, а у российских компаний весьма хороший опыт в этом плане. Во-вторых, еще один аргумент в пользу такого рода проектов — их дальнейший потенциал роста. «Было бы хорошо, если бы российские банки, финансовые институты поддерживали такие проекты при реализации за рубежом», — добавил Корнеев.



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