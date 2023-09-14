В сырье на складе производителя «Вязанки» обнаружен вирус АЧС

На предприятии введен карантин, проводится уничтожение зараженного мяса Ю. Эйвазова

Во Владимире на складском комплексе компании «Аби» (выпускает продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и др.) в авторефрижераторах обнаружили мясо, зараженное африканской чумой свиней (АЧС). Об этом стало известно из вводящего карантин указа губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Сейчас проводится уничтожение зараженного мяса и упаковки, а также дезинфекция мест хранения и оборудования. Карантин будет действовать около двух месяцев — до 7 ноября 2023 года.



В результате проведенных контрольных мероприятий было установлено, что в свином сырье одного из поставщиков возможны риски выявления генома вируса АЧС, сообщила пресс-служба «Аби». В связи с этим было принято решение установить карантин и изолировать два авторефрижератора с этим сырьем на внешнем буферном складе. Объем заблокированной партии составляет небольшой процент от общего объема, поэтому она не повлияет на производство продукции компании, подчеркнули в «Аби». Все предприятия компании продолжают работать в плановом режиме. Мясоперерабатывающие заводы компании находятся на другой территории на удалении более 10 км.



Дополнительно были проведены проверки свиного сырья и готовой продукции на предмет наличия вируса АЧС. Результаты исследований ветеринарных лабораторий показали отрицательный результат, подчеркнули в компании. «Аби» активно сотрудничает с представителями регионального Россельхознадзора и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности продукции.



По данным Россельхознадзора на 11 сентября, в России зарегистрировано 35 активных вспышек АЧС. Из них 24 среди домашних свиней, 11 среди диких кабанов. В начале июня врио начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области Александр Григорьев сообщил о том, что массово регистрировать очаги АЧС в личных подсобных хозяйствах региона начали с 11 июля. Основная версия возникновения очагов связана с кормлением свиней кормами из необезвреженных пищевых отходов. Согласно действующему законодательству, пищевые отходы должны быть обеззаражены при температуре не менее 70 градусов Цельсия.



Также 11 сентября очаг АЧС был зарегистрирован в Калининском районе Краснодарского края на территории свиноводческого комплекса «Делимит» АО «Кубанский бекон» (структура «Агрокомплекса» им. Н. И.Ткачева). В связи с выявлением в продукции свиноводства вируса был введен карантин, сообщал региональный департамент ветеринарии. На предприятии ввели карантин. Кроме того, ранее были обнаружены и локализованы вспышки заболевания в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах Краснодарского края. Больных животных выявили на свинофермах «Импульс», бригады 5 «Агрокомплекса» им. Н. И.Ткачева и ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское». В крае расширили список районов наблюдения АЧС с четырех до 11 в рамках ликвидации эпизоотических очагов и недопущения дальнейшего распространения заболевания, сообщала пресс-служба департамента ветеринарии Краснодарского края.



В начале сентября сообщалось, что Минсельхоз хочет усилить контроль за распространением АЧС на промышленных свиноводческих предприятиях с наивысшим уровнем эпизоотической защиты. Основаниями для разработки изменений стали обращения общероссийских общественных организаций. Изменения предполагают увеличение минимального количества и частоты отбора проб для исследования на АЧС у домашних свиней; создание буферных зон вокруг свинокомплексов в пределах которых должен осуществляться усиленный контроль за циркуляцией возбудителя АЧС и другие меры.



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