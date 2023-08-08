«Русагро» оценила убытки от АЧС в Приморье

Вспышка АЧС на комплексе компании произошла в мае Pixabay

Убытки группы «Русагро» от вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае оцениваются в несколько сотен миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на финансового директора «Русагро» Александра Тарасова. По его словам, точные цифры будут раскрыты в годовых отчетах компании. Группа уже отразила эти убытки в своих финансовых результатах за первое полугодие 2023 года. Кроме того, Тарасов отметил, что агрохолдинг находится в финальной стадии взаимодействия со страховыми компаниями относительно возмещений по этому случаю.



13 мая на одном из шести свинокомплексов «Русагро» - «Ленинский-2» - в Приморском крае был зафиксирован случай заражения вирусом АЧС. Спустя неделю после этого вспышка была обнаружена на соседнем комплексе группы — «Ленинский-1». «Эти свинокомплексы находятся на расстояние 500 м друг от друга, поэтому мы ожидали такого развития ситуации и были к ней готовы. На территории данных свинокомплексов проведены все необходимые противоэпизоотические мероприятия, выставлены дезбарьеры», — отмечал тогда руководитель госветинспекции Приморского края Станислав Крушинский. Компания тогда оценивала возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные, поскольку поголовье площадки застраховано.



В мае пресс-служба Минобрнауки сообщала «Агроинвестору», что в России разработали кандидатный вакцинный штамм, защищающий от вируса АЧС. При разработке вакцины получены положительные результаты. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук, профессор Денис Колбасов ранее говорил «Агроинвестору», что АЧС является важной проблемой свиноводческой отрасли в России. Он отмечал, что безопасная и эффективная вакцина позволит снизить ущерб отрасли, связанный с расходами на убой инфицированных животных и карантин, и защитить племенное поголовье, а также животных в районах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по АЧС. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев тогда отмечал, что ситуация с АЧС в России действительно напряженная, но находится под полным контролем. По данным Россельхознадзора на 31 июля, в России зафиксировано 25 активных вспышек АЧС, всего в 2023 году их было 50.



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