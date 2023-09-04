«Лазаревское Тех» начнет тиражировать технологию бесконтактного взвешивания свиней в 2024—2025 годах

Первый прототип проекта вычисляет вес свиней с погрешностью 5% Pixabay

«Лазаревское Тех» (IT-стартап племхоза «Лазаревское») в партнерстве со Сбербанком и Университетом Иннополис запустили совместный проект по неинвазивному взвешиванию животных. Первый прототип проекта вычисляет вес свиней с помощью регрессионной модели предсказания веса с погрешностью 5%. Технология сначала пройдет тестирование на свинокомплексе племхоза «Лазаревское», а в 2024—2025 годах будет готова к тиражированию. Переговоры с заинтересованными хозяйствами уже ведутся, сообщает компания.



«С помощью ИИ появилась техническая возможность предоставить собственнику информацию о сохранности поголовья свиней в режиме реального времени и среднесуточных приростах каждого животного. Это дает возможность снижения себестоимости свинины до 5%», — отметила собственник и гендиректор племхоза «Лазаревское» Кристина Романовская. Также, по предварительным оценкам, внедрение технологии позволит предприятиям снизить затраты почти до 50 млн руб. в год в том числе за счет своевременного выявления животных, которые не набирают вес.



При производстве свинины большую часть затрат составляют корма. До 70% всего кормового бюджета приходится на стадию откорма, что делает ее очень важной с точки зрения влияния на общую рентабельность предприятия, отмечает компания. Сейчас для мониторинга привесов производится выборочное взвешивание отдельных свиней, что приводит к определенным сложностям. В частности, этот метод требует дополнительных затрат, является стрессом для животных, но при этом не дает общей картины по свинокомплексу.



Для реализации проекта неинвазивного взвешивания был собран датасет из видеоданных за 100 дней откорма свиней, вручную размечено более 1 тыс. кадров, разработаны алгоритмы для автоматической разметки кадров и проведена исследовательская работа по обучению искусственного интеллекта определять вес свиней. Далее планируется доработать модуль измерения веса для повышения точности расчетов, разработать модуль идентификации свиней, модуль отбора изображений для оптимизации сетевого трафика, а также разработать информационную систему для поддержки принятия решений в свиноводстве на базе вышеперечисленных модулей для дистрибуции по SaaS-модели.



«С аутсорсингом IT-ресурсов нам помогли коллеги из Сбера и Иннополиса. Также мы привлекли к проекту часть внутренних ресурсов, используемых для обслуживания IT-инфраструктуры племхоза “Лазаревское”, — уточнили «Агроинвестору» в компании. — Мы видим свою задачу в том, чтобы в перспективе тем хозяйствам, которые захотят использовать нашу технологию, не требовалось для этого наличие уникальных специалистов. Заказчику нужен будет инженер, обслуживающий видеокамеры в станках, и зоотехники для ввода первичных данных в систему. Все остальное обслуживание будет производиться в рамках технической поддержки».



По планам «Лазаревского», оплата услуг по использованию технологии будет производится по ежегодной подписке. Стоимость будет привязана к количеству животных, контролируемых системой. «Основные серверные мощности будут находиться в облаке, у заказчика будут устанавливаться видеокамеры на станках и один локальный сервер для предварительной обработки видеоданных», — говорит представитель компании.



Племенное хозяйство «Лазаревское» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области, которое ведет свою деятельность с 1981 года. В структуру компании входит свинокомплекс, мясоперерабатывающий комбинат, молокоперерабатывающий цех, цех производства комбикормов, а также растениеводческое направление и розничная торговая сеть из 42 магазинов. Объем производства свинины превышает 10 тыс. т в год. IT-стартап «Лазаревское Тех», по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, зарегистрирован в ноябре прошлого года, основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. В рамках проекта планируется как адаптировать уже имеющиеся на рынке цифровые решения для АПК, так и разрабатывать собственные, уточняет компания.



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