На мясокомбинате «Агрокомплекса» им Н. И. Ткачева нашли вирус АЧС

Владельцы свиней не спешат сообщать о подозрении на инфекцию, что приводит к распространению вируса flickr.com

На мясокомбинате «Агрокомплекса» им Н. И. Ткачева в Выселковском районе Краснодарского края введен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Краснодарского края. В тексте документа указаны меры, которые должны быть предприняты: карантин должен быть установлен в цехе предубойного содержания животных, на линии убоя цеха первичной переработки скота, в кишечном цехе и в камере хранения кишечного сырья № 13 мясокомбината. Компания не ответила на запрос «Агроинвестора».



Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, доктор ветеринарных наук, профессор Денис Колбасов сказал «Агроинвестору», что ситуация с АЧС в России в 2023 году принципиально не отличается от прошлого и позапрошлого годов. Государством предприняты значительные усилия по актуализации нормативно-правой базы для контроля АЧС, разработаны и внедрены в практику современные средства и методы диагностики болезни, системы электронной сертификации и прослеживаемости животноводческой продукции, говорит он.



С учетом особенностей данной инфекции, которая заключается в низкой заразности заболевания и простом механизме передачи вируса либо больными животными, либо через инфицированную продукцию, ситуацию уже давно можно было бы взять под контроль, считает Колбасов. Это было бы возможно, если бы собственники животных своевременно уведомляли государственную ветеринарную службу о подозрении на заболевание, чтобы ветеринары могли вовремя принять меры по ликвидации очагов инфекции и предотвращению ее дальнейшего распространения.



Факты указывают на то, что владельцы животных не спешат сообщать о подозрении на инфекцию, при этом не только в личных подсобных хозяйствах, но и на сельскохозяйственных предприятиях, обратил внимание Колбасов. Это и приводит к неконтролируемому распространению инфекции. «Без помощи и поддержки владельцев свиней справиться с проблемой вряд ли удастся в обозримом будущем, и сходная ситуация будет повторяться из года в год», — считает он.



15 сентября в Краснодарском крае выявили еще три вспышки АЧС, сообщал оперативный штаб региона. Первый очаг был выявлен в столовой станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района. Там обнаружено более 50 кг свинины, инфицированной вирусом АЧС. Вся продукция произведена на фирме «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева и подлежит уничтожению. Также в лесопосадке на территории Куйбышевского сельского поселения (Калининский район) обнаружены инфицированные АЧС трупы двух свиней и продукты убоя от третьей свиньи. Все биологические отходы уничтожены, проведена дезинфекция. Также зараженные полуфабрикаты обнаружены в распределительном центре «Новороссийск» «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева.



В начале сентября очаг АЧС обнаружили на свинотоварных фермах предприятия «Импульс» в Кущевском районе Кубани, позже больных животных выявили на фермах «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева в Брюховецком районе и компании «Новосергиевское» в Крыловском районе, затем вспышка произошла на свинокомплексе «Делимит» компании «Кубанский бекон» (структура «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева).



Также сегодня стало известно, что ДНК вируса АЧС был обнаружен в колбасных изделиях, произведенных во Владимирской области. Продукция компаний «Староверские колбасы» и «Владимирский стандарт» изъята из магазинов Алтайского края и республики Алтай.



На прошлой неделе во Владимире на складском комплексе компании «Аби» (выпускает продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и др.) в авторефрижераторах обнаружили мясо, зараженное АЧС. В результате проведенных контрольных мероприятий было установлено, что в свином сырье одного из поставщиков возможны риски выявления генома вируса АЧС, сообщала тогда пресс-служба «Аби». В связи с этим было принято решение установить карантин и изолировать два авторефрижератора с этим сырьем на внешнем буферном складе.



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