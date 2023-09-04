Минсельхоз изменит правила профилактики АЧС

Увеличение исследований на АЧС позволит повысить уровень биологической защищенности предприятий Д. Абрамов

Минсельхоз планирует изменить ветеринарные правила профилактики и диагностики африканской чумы свиней (АЧС). Проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Основаниями для разработки изменений стали обращения общероссийских общественных организаций, в том числе Национального союза свиноводов, Национальной мясной ассоциации и иных профильных учреждений, говорится в пояснительной записке к документу.



Изменения предполагают увеличение минимального количества и частоты отбора проб для исследования на АЧС у домашних свиней; создание буферных зон вокруг свинокомплексов в пределах которых должен осуществляться усиленный контроль за циркуляцией возбудителя АЧС; градацию количества хозяйств для отбора проб на АЧС в зависимости от компартмента, а также корректировки требований к проведению охоты на кабанов в угрожаемой зоне, запрет скармливания свиньям пищевых отходов и продукции охоты на неблагополучной территории. Кроме того, предполагается возможность сокращения срока комплектования работающего в закрытом режиме хозяйства животными с восьми до пяти месяцев после отмены карантина при условии неустановления диагноза на АЧС при проведении лабораторных исследований.



Усиленный мониторинг планируется проводить в свиноводческих хозяйствах, расположенных в радиусе 5 км вокруг свинокомплексов, отнесенных к IV компартменту, следует из проекта приказа. Пробы на АЧС будут отбираться два раза в год у 50% хозяйств в зоне вокруг промышленных комплексов. Количество свиней, которых станут проверять (в том числе если они поступили на убой), будет зависеть от размера хозяйств. Так, если в хозяйстве содержится до 15 свиней — проверят каждую, в поголовье или партии на убой до 100 свиней, пробы возьмут у 22 из них, до 500 — у 25. При поголовье свыше 501 животного на АЧС проверят 30 животных.



Представитель Минсельхоза пояснил «Ведомостям», что увеличение исследований на АЧС позволит повысить уровень биологической защищенности предприятий, в том числе небольших. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев сказал изданию, что в России за 15 лет вспышки АЧС были зарегистрированы почти на всей территории страны. За это время было уничтожено более 3 млн свиней.



По данным Россельхознадзора, в 2022 году в России было зарегистрировано 147 вспышек АЧС, в том числе 72 среди домашних свиней. В этом году, по информации ведомства на 29 августа, была зафиксирована 61 вспышка АЧС, в том числе 35 среди домашних свиней. При этом 3 сентября в Кущевском районе Краснодарского края постановлением губернатора региона был введен карантин после обнаружения АЧС на свинокомплексе «Импульс». Угрожаемой зоной определили территорию радиусом 7 км от границ эпизоотического очага в пределах границ муниципального образования, зоной наблюдения — территорию радиусом 9 км. Сколько свиней содержится на предприятии и в угрожаемой зоне — не уточняется.



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