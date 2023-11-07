«АПК Ресурс» вложит 15 млрд рублей в рисовый проект в Астраханской области

Сейчас выращиваемый в регионе рис перерабатывается в Краснодарском крае flickr.com

Компания «АПК Ресурс» в 2023—2025 годах инвестирует 15 млрд руб. в проект по выращиванию и переработке риса в Астраханской области (Камызякский и Черноярский районы). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслана Пашаева. По его словам, планируется дополнительно ввести около 20-22 тыс. га рисовых чеков, всего в сельхозоборот введут 27 тыс. га мелиорируемых земель для выращивания риса и пшеницы в объеме 146 тыс. т, из них риса — 112 тыс. т. Кроме того, компания намерена возвести два завода по переработке зерновых культур мощностью 100 тыс. т и производству риса-крупы до 57 тыс. т, комбикорма — 21 тыс. т.



«Это гарантирует нам, что вся добавочная стоимость, которую будет получать инвестор, в том числе и налоги, будут оставаться в регионе. Сейчас у нас предприниматель выращивает рис и его везут перерабатывать за пределы Астраханской области, в Краснодарский край. А мы стремимся к тому, чтобы вся цепочка была реализована именно на территории нашего региона. Инвестор также заинтересован именно в таком подходе», — сказал Пашаев.



О планах компании развивать производство риса в Астраханской области стало известно в прошлом году, соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. В сентябре 2023-го на сайте регионального отделения Торгово-промышленной палаты (ТПП) сообщалось, что «АПК Ресурс» будет реализовывать проект «Астраханская рисовая система» (АРС). «В планах — выращивать 112 тыс. т зерновой культуры в год. Это 14% от всего выращиваемого в России риса», — говорилось в сообщении.



Рисоводство сохранилось в двух районах области, сообщается на сайте АРС. Сокращению площадей сева риса в Северных и Центральных зонах Астраханской области способствовал рост цены на полив, хотя климатические условия области благоприятны для возделывания данной агрокультуры. Для региона разработаны две технологии возделывания риса: интенсивная и природоохранная, и есть возможность получать урожайность 60-70 ц с гектара, но отсутствуют резервы для увеличения мощностей по переработке.



Возрождать рисоводство в области начала компания «Лебеди-агро», она зашла на земли бывшего совхоза «Юбилейный» в Камызякском районе в 2021 году. К 2022-му площадь засеянной территории увеличилась почти в два раза и достигла 4,5 тыс. га. «Многие участки вводили за год практически с нуля, в некоторых местах почва не возделывалась около 15 лет. Было проведено огромное количество мелиоративных и культурно-технических мероприятий, отремонтированы каналы. Благодаря тесному сотрудничеству с камызякскими коммунальными предприятиями мы имеем шикарные поля, на которых можем выращивать рис высокого качества по традиционным технологиям», — рассказал изданию «А24» заместитель главного директора «Лебеди-агро» Виталий Коваленко.



В Астраханской области традиционно выращивается круглозерный рис, длиннозерные сорта и крупнодисперсный рис для ризотто. В 2022 году, когда в регионе началась уборка риса, «Российская газета» писала, что местные аграрии планируют собрать 38 тыс. т риса (плюс 5 тыс. т к результатам за 2021-й). Рост стал возможен благодаря увеличению площади сева на 1,5 тыс. га до 8,5 тыс. га. «Когда-то Астраханская область славилась своими рисовыми чеками. Сейчас мы возрождаем рисоводство, возвращаем к жизни старые рисовые системы и создаем новые. У этой отрасли регионального агрокомплекса отличные перспективы, оказываем всю необходимую поддержку», — говорил глава региона Игорь Бабушкин.



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