Структура «Тавроса» выкупила долю в компании-производителе риса

Компания «Лебеди» управляет рисовым заводом в Краснодарском крае, способным перерабатывать 36 тысяч тонн риса-сырца в год Pixabay

Группа компаний «Управление агроактивами», которую связывают с агрохолдингом «Таврос», получила доли в компании «Лебеди», занимающейся выращиванием и переработкой риса на юге России, следует из данных ЕГРЮЛ. В конце октября по 49% в ООО «Лебеди» и ООО «Лебеди-Агро» получило «Управление агроактивами», еще по 2% — гендиректор и владелец последней Денис Майоров. Еще по 49% принадлежит Александру Шиянову.



Агрохолдинг «Таврос» владеет 117 тыс. га сельхозземель и производит мясо, сахар и кондитерские изделия. Основные активы находятся в Башкирии. В последнее время структуры холдинга также инвестируют в производство пищевого яйца. В числе активов «Тавроса» на портале HeadHunter указана птицефабрика «Башкирская», которую «Управление агроактивами» приобрело у группы «Черкизово» в 2022 году. В октябре «Управление агроактивами» выкупило у банка непрофильный активов «Траст» птицефабрику «Комсомольская» (Пермский край) и «Родниковский» свинокомплекс (Челябинская область). Чуть позже топ-менеджеры «Тавроса» стали собственниками производителя хлебобулочных изделий «Багерстат Рус», бывшего подразделения шведской Lantmannen Unibake. Кроме того, операционное лицо агрохолдинга «Таврос» — УК «Таврос» — получило контроль над 51% компании «Лоуфинанс», которая в том числе импортирует ветпрепараты. Более 80% УК «Таврос» владеет Рустем Миргалимов, еще 19,01% принадлежит «Альфа-банку». В октябре доля в 19% перешла ЗПИФ «Агро Капитал», управляемому «Альфа-Капиталом».



Как указано на сайте компании, «Лебеди» управляет рисовым заводом в Краснодарском крае, способным перерабатывать 36 тыс. т риса-сырца в год с перспективой удвоения этого объема. «Лебеди-Агро» занимается рисоводством в Астраханской области. По данным пресс-службы губернатора региона, летом 2022 года компания засеяла 4,5 тыс. га риса и в 2023-м планировала увеличить площадь до 7 тыс. га, и до 10 тыс. га в перспективе. В июне 2023 года правительство Калмыкии также сообщило о планах «Лебеди-Агро» вложить 14,3 млрд руб. в выращивание риса на 10 тыс. га и производство крупы.



Инвестиционный банкир Илья Шумов сказал «Агроинвестору», что «Таврос» очень внимательно подходит к вопросу выбора активов и покупает либо качественные активы, либо по цене ниже рынка. «Несомненно, потребуется время для интеграции активов в периметр группы после активного неорганического роста компании в этом году», — считает эксперт. Что касается компании «Лебеди», то, по словам Шумова, ключевой фактор ее инвестпривлекательности — высокий потенциал с точки зрения возможности экспорта риса, несмотря на то что до конца 2023 года действует запрет на его вывоз. Учитывая, что в рамках сделки было продано только 51% долей, скорее всего, сделка прошла частично в форме cash in, и деньги от нее будут направлены, в том числе, на развитие компании, возможно, покупку дополнительных рисовых чеков, считает эксперт.



По данным NielsenIQ, в январе-сентябре 2023 года продажи риса снизились на 8,4% в натуральном выражении и на 4,4% в денежном по сравнению с предыдущим годом. Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что оптовая цена риса в среднем составляет 66,5 руб./кг, за последний месяц цены выросли на 3,1%, а за год — на 8%. В то же время розничные цены на шлифованный рис сейчас составляют 119,7 руб./кг. За неделю они укрепились на 0,9%, за месяц — на 2,2%. За год рост цен находился в пределах 5%.



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