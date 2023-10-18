Урожайность риса на Кубани увеличилась

Уборочную кампанию в Краснодарском крае планируется завершить к 1 ноября Pixabay

В октябре урожайность риса в Краснодарском крае выросла на 2,1 ц/га по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза. Сейчас урожайность составляет 69,6 ц/га, а общий сбор риса достигает 570,5 тыс. т. В министерстве отметили, что благодаря осадкам в начале 2023 года удалось обеспечить достаточное количество воды для проведения посевной кампании и развития риса.



В этом году под посев риса планировалось выделить 92 тыс. га, но благодаря строительству подпорного сооружения Федоровского гидроузла площадь была увеличена до 110,2 тыс. га. На данный момент убрано 82 тыс. га рисовых полей. Прогнозируется, что в 2023 году объем урожая составит от 580-600 тыс. т. Уборочную кампанию в регионе планируется завершить к 1 ноября. В прошлом году посевы риса были сокращены со 119 тыс. га до 90 тыс. га после аварии на Федоровском гидроузле весной 2022-го. Водоснабжение чеков осуществляется по временной схеме, которая будет действовать до завершения работ по восстановлению гидротехнического сооружения в 2025 году.



Руководитель «Южного рисового союза» Игорь Лобач говорит, что рост урожайности риса действительно есть — в этом году она выше на 2,5-3 ц/га и достигает примерно 67-67,5 ц/га. «На мой взгляд, это связано с тем, что мы научились работать без гидроузла. Кроме того, была проведена реконструкция самой плотины. Также есть более-менее согласованные действия с государственным водохранилищем, что позволило держать нормальный уровень воды в период вегетации, — рассказал Лобач «Агроинвестору». — Поэтому, несмотря на не очень удачные условия мая, когда было слишком много дождей, результат хороший. Увеличение посевных площадей практически на 18 тыс. га себя оправдало». По его оценке, валовый сбор риса на Кубани в этом сезоне составит около 750 тыс. т. В прошлом году показатель достигал 650 тыс. т.



По словам Лобача, рост цен на ГСМ и минеральные удобрения оказывает влияние на стоимость риса. «Сохранение цен на прежнем уровне возможно только в том случае, если основные компоненты выращивания риса не будут дорожать, а этого не происходит. Поэтому можно ожидать повышения цен и на рис-сырец. Тут нужно смотреть не столько на оптовые цены, сколько на цены в магазине. По этой разнице будет ясно, кто влияет на конечную стоимость», — сказал Лобач.



Крымские аграрии закончили уборку риса, средняя урожайность составила почти 90 ц/га, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики. Глава ведомства Андрей Савчук напомнил, что после подрыва Каховской ГЭС рисовые чеки удалось сохранить двум предприятиям в Нижнегорском и Красноперекопском районах республики — более 220 га.



Согласно июньской оценке гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в 2023 году урожай риса в России может увеличиться на 15%, до более чем 1 млн т. В прошлом году сбор этой агрокультуры составил 923 тыс. т. По словам эксперта, прирост ожидается за счет увеличения посевов до 110 тыс. га в главном регионе-производителе риса — Краснодарском крае. В целом по России посевы риса в этом году выросли на 20 тыс. га до 194 тыс. га.



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