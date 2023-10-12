«Траст» продал птицефабрику «Комсомольская» и «Родниковский» свинокомплекс

Потенциальный объем производства яиц на птицефабриках «Тавроса» может превысить 1,7 млрд штук в год Cobb-Vantress

Банк непрофильных активов «Траст» сообщил, что закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов: птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край) и «Родниковского» свинокомплекса (Челябинская область). Сумма сделки не уточняется. Покупателем стало ООО «Управление Агроактивами», которое связывают с агрохолдингом «Таврос».



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Управление Агроактивами» зарегистрировано в сентябре 2016 года в Московской области. Основной вид деятельности — деятельность холдинговых компаний. 99,9% компании принадлежит ее гендиректору Денису Майорову, который также возглавляет «Уфимский СГЦ», «Благоварский СГЦ» (их учредителем является УК «Таврос») и птицефабрику «Башкирская».



О том, что «Таврос» договаривается с банком непрофильных активов «Траст» о покупке птицефабрики «Комсомольская» — крупнейшего производителя товарного яйца на Урале, стало известно на прошлой неделе. В апреле «Траст» выставил птицефабрику на торги по начальной цене почти 2 млрд руб. Аукцион на повышение должен был пройти в мае, однако не состоялся из-за отсутствия заявок, хотя было известно об интересе «Тавроса» к «Комсомольской».



Птицефабрика «Комсомольская», ранее входившая в ГК «Здоровая ферма», — предприятие полного цикла, включающее комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. Производственная мощность составляет 650 млн товарных яиц в год. Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» продается в 20 регионах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети. Согласно рейтингу Росптицесоюза, в прошлом году «Комсомольская» выпустила 683 млн яиц и стала по этому показателю девятой в стране.



В конце прошлого года компания «Управление Агроактивами» приобрела птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год, она стала первым активом агрохолдинга в яичном бизнесе. В августе 2023-го структура «Тавроса» стала владельцем производителя пищевого яйца «Советская агрофирма» (Кировская область), плановый объем ее производства в этом году оценивался в 320-325 млн яиц. Таким образом, потенциальный объем производства яиц на птицефабриках «Тавроса» может превысить 1,7 млрд штук в год. По итогам прошлого года лидером рынка яиц стала птицефабрика «Синявинская», выпустившая около 1,6 млрд штук.



«Родниковский» свинокомплекс, ранее также входивший в агрохолдинг «Здоровая ферма», «Траст» выставил на торги в прошлом году с начальной стоимостью более 2 млрд руб. По данным банка, предприятие — лидирующий производитель свинины на Урале, производственная мощность составляет 25 тыс. т мяса в год. В прошлом году «Родниковский» произвел 16,5 тыс. т свинины в живом весе, ранее уточняла «Агроинвестору» представитель «Траста». Аукцион был намечен на 1 марта 2022-го, но не состоялся из-за отсутствия заявок, хотя активом интересовалась группа «Сибагро», даже получившая одобрение ФАС на его покупку, но затем она отказалась от своих намерений.



В апреле 2023-го «Траст» выставил свинокомплекс на продажу за 1,22 млрд руб. Намеченный на май аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В начале июля банк выставил актив на продажу уже за 1,12 млрд руб., единственным участником аукциона стала компания «Управление агроактивами», в связи с этим торги были признаны несостоявшимися.



По данным Национального союза свиноводов, в прошлом году входящая в «Таврос» «Башкирская мясная компания» произвела 101,3 тыс. т свинины в живом весе, заняв по этому показателю 13-е место в стране.

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