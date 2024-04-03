Экспортные цены на российскую пшеницу растут третью неделю подряд

Запасы пшеницы на Юге остаются на рекордно высоком уровне из-за неактивных продаж samson-mh.com

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают расти третью неделю подряд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранса». Цены в глубоководных портах также выросли: до 13,2-13,4 тыс. руб. за тонну (без учета НДС), что на 500 руб. выше, чем неделей ранее. На мелководье цена составила 11,8 тыс. руб. (на 100 руб. меньше). В сравнении с прошлым годом цены на пшеницу в портах остаются на сопоставимом уровне.



Эксперты отмечают, что цены на пшеницу 4-го класса на внутреннем рынке России тоже немного укрепились. Например, цены на Юге страны прибавили 50 руб. и составили 10,9-11,3 тыс. руб. за тонну без НДС. В центральной части России цены повысились на 100 руб. и составили 9,5-10 тыс. руб. за тонну. В Поволжье цены остались без изменений и составляют 9-9,5 тыс. руб. за тонну. В то же время в Сибири цены на пшеницу 4-го класса снизились на 300 руб. до уровня 10-11 тыс. руб. за тонну. Аналитики «Русагротранса» отметили, что из-за прихода весны в Сибири страдают грунтовые дороги, что затрудняет доступ к складам и элеваторам.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в апреле объем экспорта пшеницы может достигнуть 4,5-4,6 млн т. В марте текущего года вывоз составил 4,5 млн т, что соответствует ожиданиям. Этот показатель немного ниже, чем годом ранее (снижение на 5%), но на 5% выше, чем в феврале этого года.



Между тем, по данным аналитического центра «СовЭкон», к 1 марта запасы пшеницы в сельхозпредприятиях Юга, ключевого экспортного региона, достигали 5,6 млн т. Этот показатель на 12% превышает уровень аналогичного периода прошлого года и значительно выше, чем в других регионах. Общие запасы пшеницы в сельхозпредприятиях по всей России (за исключением малых) составляли 17,5 млн т, что на 1% выше, чем годом ранее.



Запасы на Юге остаются на рекордно высоком уровне из-за неактивных продаж, считают аналитики. С декабря по февраль сельхозпроизводители Юга реализовали 3,6 млн т пшеницы, что на 25% меньше, чем годом ранее. В то же время, в Центре было продано 3,7 млн т пшеницы (+21% по сравнению с прошлым годом), в Поволжье — 2 млн т (-10%). Большинство фермеров на Юге склонны сохранять запасы до нового сезона в надежде на более высокие цены, полагает «СовЭкон». Готовность аграриев ограничивать продажи до нового сезона будет оказывать поддержку как российскому, так и мировому рынку, считают аналитики.



Экспортная стоимость российской пшеницы начала расти в середине марта, это было первое положительное движение впервые с начала 2024 года. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько тогда говорил «Агроинвестору», что рост цен может начаться в апреле. Эксперты аналитической компании «ПроЗерно» тогда отмечали, что стабильность мартовского роста цен не определена. Тем не менее, были признаки и сигналы возможного изменения ценовой динамики. В качестве примера они приводили предложения на мартовском тендере GASC (Египет), которые были выше февральских на $5 за тонну, несмотря на общее снижение рынка почти на $20 за тонну.



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