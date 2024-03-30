Экспортер из Сибири начал поставки гороха через порт Высоцкий

После обнуления импортной пошлины в декабре 2023 года Индия завозила российский горох только через порт Кавказ из южных регионов «Русагротранс»

В марте были запущены грузовые экспрессы в вагонах-зерновозах «Русагротранс» при участии РЖД с Западно-Сибирской железной дорогой в направлении порта Высоцкий (Ленинградская область). Отравителем и экспортером выступает Новосибирская продовольственная корпорация. Весь объем отгрузки составил около 49 тыс. т, из которых 14,6 тыс. т поставлено грузовыми экспрессами. Через зерновой терминал горох будет экспортирован в Индию одним судном.



«Такой объем гороха будет перевезен из Сибири и экспортирован через порты Балтики впервые, равно как и впервые в Индию, — рассказал «Агроинвестору» директор по маркетингу «Русагротранса» Игорь Павенский. — После обнуления импортной пошлины в декабре 2023 года Индия завозила российский горох только через порт Кавказ из южных регионов судами объемом от 30 тыс. т до 55 тыс. т».



Президент Новосибирской продовольственной корпорации (НПК) Александр Тепляков говорит, что трудности перевозок из Сибири были связаны с большими тарифами, которые делали вывоз пшеницы из макрорегиона в европейскую часть России нерентабельным. «Однако сейчас для отгрузок на порт Высоцкий растениеводческой продукции для нас действует компенсация в рамках постановления №406», — рассказал он «Агроинвестору». Причем, если до 2023 года включительно компенсация перевозок сельхозпродукции по железной дороге в рамках постановления правительства для Сибири действовала в восточном направлении круглогодично, а в западном — в сторону порта Высоцкий — только с 15 февраля по 1 сентября, то теперь Минсельхоз пошел навстречу экспортерам макрорегиона, и с текущего года перевозки круглогодично будут субсидироваться в обоих направлениях.



Сотрудничество с «Русагротрансом» позволяет НПК отправлять грузы на пять-семь дней быстрее, чем стандартными составами РЖД. «Грузовые экспрессы “Русагротранса” не стоят на станциях в ожидании пересортировки вагонов, поэтому процесс перевозки идет оперативнее», — поясняет Тепляков.



В перспективе компания планирует наращивать экспорт гороха через порт Высоцкий в Индию при условии, что страна не закроет свой рынок снова: по словам Теплякова, в плане введения ограничений на поставки агропродукции из других государств Индия непредсказуема. В то же время, с начала прошлого года на поставки гороха открылся Китай, куда НПК тоже его отгружает и контейнерами, и небольшими судами — по 4-5 тыс. т из портов Владивостока и Находки. «В этом году наша компания уже вывезла туда 42 тыс. т гороха со своих элеваторов, которые находятся в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае», — рассказывает Тепляков.



Он уверен, что благодаря открытию рынков Индии и Китая, в совокупности с льготными тарифами для экспортеров Сибири на перевозки в европейскую часть России, у аграриев восточной части страны появилась хорошая возможность диверсифицировать свои посевы. «В Китае востребован не только желтый, но и зеленый горох. К слову, с начала марта, когда мы начали закупать недостающие объемы гороха, чтобы поставлять его как в Китай, так и в Индию, к концу третьей декады месяца цены на горох выросли на 2-4 тыс. руб. за тонну», — отметил он.



По данным аналитической компании «ПроЗерно», к 20 марта в сезоне-2023/24 наша страна экспортировала 2,35 млн т гороха, тогда как за весь предыдущий сезон объем вывоза агрокультуры составил 1,07 млн т.



За январь-февраль 2024 года Россия экспортировала в Китай 147,1 тыс. т гороха, страна стала крупнейшим поставщиком этой агрокультуры в КНР, сообщил центр «Агроэкспорт» со ссылкой на Главное таможенное управление Китая. Поставки из Канады составили 128,4 тыс. т, Франции — 6,9 тыс. т, США — 6,7 тыс. т, Австралии — 2,5 тыс. т.



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