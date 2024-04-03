Собственник компании «Доставка морем» получил долю в зерновом терминале «Тамань»

Перевалочная мощность терминала — до 5,5 млн тонн в год Зерновой комплекс «Тамань»

Собственник экспортера зерна «Доставка морем» Илья Косых стал косвенным владельцем более 25% зернового терминального комплекса «Тамань» (ЗТКТ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отчетности ЗТКТ за 2023 год. Источник издания рассказал, что к Косых могла перейти доля международного трейдера Viterra, который вместе с Cargill и Louis Dreyfus прекратил экспорт зерна из России с июля 2023 года.



С начала октября 2023 года Илья Косых и гендиректор «Доставки морем» Наталья Тугалева стали членами совета директоров ЗТКТ. По данным отчетности комплекса, бывший топ-менеджер Viterra в России Дмитрий Кондаков покинул совет. ООО «Управление агробизнесом», которое принадлежит Кондакову и его партнерам, ранее приобрело операционный бизнес «МЗК Экспорт» и терминал в Ростове-на-Дону мощностью до 1,5 млн т в год у Viterra.



В отчете Viterra за 2023 год есть информация о продаже российского бизнеса, включая компании «МЗК Экспорт», Ростовский КХП и «Антэкс+», а также 50% в ЗТКТ. Первая сделка была оценена в $42 млн, вторая — в $40 млн (3,7 млрд руб. по курсу ЦБ 3 апреля). Тугалева подтвердила «Агроинвестору», что «Доставка морем» во второй половине прошлого года купила долю в ЗТКТ на рыночных условиях. Она отметила, что приобретение доли в «Тамани» — это возможность усилить позицию и развить представительство на рынке. По ее словам, сделка обеспечит оптимизацию бизнес-процессов компании в области инфраструктуры, логистики и экспорта зерновых.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что компания «Доставка морем» динамично развивается с точки зрения экспорта. Кроме того, она имеет широкую диверсификацию по видам продуктов. «Это не только чистое зерно, но и нишевые культуры, отруби, горох и так далее. То есть очень широкий спектр, который позволяет занимать хорошие позиции, — рассуждает Корбут. — При этом вечная проблема — это доступ к терминалам, поэтому приобретение такого перспективного терминала, как “Тамань” является вполне серьезной заявкой на то, что компания рассчитывает в перспективе существенно поднять свои показатели по объемам экспорта».



С июля по декабрь 2023 года «Доставка морем» экспортировала около 340 тыс. т зерна и занимала 12-е место по объему поставок. Компания оценивает выручку за прошлый сезон в $366 млн. В 2022 году выручка компании выросла на 110% и составила 8,2 млрд руб., прибыль увеличилась на 202% до 94 млн руб. Выручка ЗТКТ в 2023 году составила 5 млрд руб., прибыль — 2,6 млрд руб. ЗТКТ имеет возможность перевалить до 5,5 млн т зерна ежегодно и единовременно хранить 192 тыс. т. Комплекс располагает двумя причалами, способными обслуживать суда типа Panamax и Postpanamax.



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