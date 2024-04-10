Десять регионов обеспечили почти 68% общероссийского экспорта продукции АПК

Аграрный экспорт в 2023 году осуществлялся более чем в 150 стран flickr.com

По итогам прошлого года десять регионов обеспечили 67,9% общероссийского экспорта продукции АПК, подсчитал федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Они поставили на внешние рынки сельхозсырья и продовольствия в сумме на $29,6 млрд при общем объеме вывоза на $43,5 млрд. В число лидеров вошли регионы с объемами экспортной выручки более $800 млн: Ростовская область, Москва, Краснодарский край (тройка лидеров не меняется на протяжении последних пяти лет), Приморский край, Московская, Калининградская, Белгородская области, Камчатский край, Липецкая и Мурманская области. При этом, если в 2017 году насчитывалось 17 регионов, экспорт которых превышал $200 млн, то в 2023-м эту планку преодолели 35 регионов, отметили аналитики «Агроэкспорта».



Вывоз аграрной продукции из Ростовской области по итогам 2023 года составил $8,5 млрд (19,6% от общего объема аграрного экспорта России) — на 11% больше, чем в 2022-м. В структуре поставок свыше 63% экспортной выручки пришлось на пшеницу, около 15% — на подсолнечное масло. Относительно 2019 года агроэкспорт региона увеличился более чем на $4 млрд.



Экспортные отгрузки продукции АПК из Москвы составили $7,9 млрд (18,1% от общероссийского экспорта АПК), увеличившись на 30,2% по сравнению с 2022 годом. Регион специализируется на производстве и экспорте продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, при этом лидирующую позицию в поставках занимают зерновые культуры. Это связано с тем, что в Москве зарегистрированы крупнейшие зернотрейдеры, уточняется в обзоре «Агроэкспорта». По сравнению с 2019 годом объем поставок продукции АПК из Москвы стал больше на $4,97 млрд, по показателю прироста экспорта в денежном выражении столица стала первой.



В агроэкспорте Краснодарского края ($3 млрд, или 7% от общих внешних продаж продукции АПК, минус 13% относительно 2022 года) также преобладают зерновые, в основном пшеница (39,2% от совокупного объема экспорта в 2023 году). Также значительную долю занимает масложировая продукция. При этом аналитики «Агроэкспорта» отметили, что структура поставок из региона становится более диверсифицированной: доля пшеницы сократилась на 5,9 п.п. по сравнению с 2022 годом, вместе с тем увеличиваются отгрузки зернобобовых культур, сахарной продукции. Относительно 2019-го в прошлом году объем вывоза из региона вырос на $510,6 млн.



Приморский край в 2023 году отгрузил на внешние рынки аграрной продукции на $2 млрд (4,5% от совокупного объема агроэкспорта) — на 22% меньше, чем годом ранее. Регион традиционно специализируется на поставках рыбной продукции: в структуре вывоза более 77,1% пришлось на экспорт ракообразных, мороженой рыбы, филе рыбного и моллюсков. По сравнению с 2019 годом регион увеличил поставки на $356,5 млн.



Московская область в прошлом году экспортировала продукции АПК также на $2 млрд (4,5%), это на 7% ниже показателя предыдущего года. 37,8% поставок пришлось на мясную и молочную продукцию, 37,1% — на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, 20,6% — на прочую продукцию АПК. Подмосковье также заняло третью строчку в рейтинге регионов по объему увеличения экспорта: относительно 2019 года он прибавил $979,4 млн.



Экспорт из Калининградской области в прошлом году снизился на 12% и составил $1,9 млн (4,3% в общей структуре агроэкспорта). Регион продолжает усиливать специализацию на вывозе масложировой продукции (66,6% от суммарного экспорта аграрной продукции региона в 2023 году против 62,1% в 2022-м) — рапсового масла и жмыхов. По сравнению с 2019 годом в 2023-м вывоз вырос на $604,9 млн.



Белгородская область в прошлом году отгрузила продукции АПК на сумму $1,3 млрд (3% экспорта аграрной продукции из России) — на 15% меньше, чем в 2022-м. Регион специализируется на поставках масложировой продукции. Причем по сравнению с 2022 годом ее доля в вывозе увеличилась на 4,9 п.п. до 80,7% от суммарного агроэкспорта. Относительно 2019-го поставки в прошлом году выросли на $928,8 млн.



Камчатский край в 2023 году экспортировал аграрной продукции на $1,2 млрд (2,6%), улучшив результат предыдущего года на 7%. Основу поставок — 93,5% — традиционно составляет рыбная продукция (мороженая рыба, ракообразные, рыбное филе, моллюски и др.). Новым регионом в топ-10 стала Липецкая область, которая в прошлом году экспортировала агротоваров на $995 млн (2,3%) — на 33% больше, чем в 2022-м. Ключевыми драйверами развития внешних продаж продукции АПК региона являются масложировая и зерновая отрасли. По сравнению с 2019 годом область увеличила отгрузки сельхозпродукции за рубеж на $623,4 млн.



Замыкает десятку регионов-лидеров по объемам агроэкспорта Мурманская область с $869 млн (2% от совокупного объема экспорта АПК России). По сравнению с 2022 годом вывоз увеличился на 10,1% преимущественно за счет роста отгрузок ракообразных в Китай, Южную Корею и Японию. Правда, по сравнению с 2019-м отгрузки уменьшились на $187,8 млн.



Аграрный экспорт в 2023 году осуществлялся более чем в 150 стран. На первое место среди ведущих импортеров российской сельхозпродукции по итогам года вышел Китай (7,6 млрд), второе место заняла Турция (5 млрд). Далее идут Казахстан (3,3 млрд), Беларусь (2,8 млрд) и Египет (2,5 млрд), говорится в обзоре «Агроэкспорта».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

