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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз перераспределил экспортную квоту на зерно

Шесть компаний отказались от части или всей своей квоты на вывоз

| Агроинвестор |

С начала сезона по 30 апреля Россия отгрузила на экспорт 57,8 млн т основных видов зерновых
С начала сезона по 30 апреля Россия отгрузила на экспорт 57,8 млн т основных видов зерновых

перераспределил часть дополнительной экспортной квоты на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в размере 1,37 млн т, от которой отказались шесть компаний. Как следует из приказа ведомства, (новое название компании — «Родные поля») отказался от доли в 1,19 млн т из 3,97 млн т, «Компания Восток» отказалась от всей своей доли в размере 170 тыс. т. Объемы других компаний небольшие, они также отказались от всей своей доли. Так, «Кофко Интернэшнл Ру» отказалась от экспорта 4,3 тыс. т зерна, «Анновское» — от 3,09 тыс. т, «Аванд» — от 533 т, «МГ Экспорт-Импорт» — от 47 т.

Дополнительная часть квоты на экспорт зерна состоит из двух частей: первая — 10% от общего объема — 2,4 млн т. Вторая часть формируется на основании заявлений экспортеров, получивших основную часть квоты. Кроме того, 20 апреля стало известно, что правительство утвердило квоту на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы в размере 5 млн т в дополнение к основной квоте объемом 24 млн т. «Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж», — говорилось в сообщении кабмина.

Своим приказом также распределил дополнительные объемы квоты между экспортерами. Как следует из документа, больше всего — на 1,86 млн т, до более чем 6 млн т — увеличилась квота компании «Грейн Гейтс». На 221,4 тыс. т, до 714,4 тыс. т выросла квота «Агро Коммодитис», на 204,9 тыс. т, до 518,6 тыс. т — «Петрохлеб-Кубань». Всего дополнительную квоту на экспорт зерна получили 33 участника рынка.

В конце марта предлагал перераспределить квоту между экспортерами зерна, поскольку был обеспокоен значительным увеличением количества уведомлений от уполномоченных органов стран-импортеров о несоответствии карантинным фитосанитарным требованиям партий российского зерна. Также служба сообщила, что с начала 2024 года у были выявлены несоответствия требованиям стран-импортеров в 44 (81%) экспортных партиях объемом более 1 млн т. В начале апреля «» писал, что направил в предложения по ужесточению фитосанитарного контроля за зерном и другими продуктами, предназначенными для экспорта. Ведомство предлагало ввести процедуру аттестации предприятий-производителей аналогично ветеринарному контролю с последующим внесением их данных в реестр экспортеров.

Как ранее сообщал «РБК Ростов», на конец апреля девять кораблей с 440 тыс. т зерна не получили ответа по фитосанитарным сертификатам. В общей сложности с 18 марта блокировал 17 кораблей компании. Служба возобновила выдачу сертификатов компании в начале апреля. Тогда же подал иск в арбитражный суд Ростовской области о взыскании $60 тыс. с Россельхознадзора, Южного межрегионального управления Россельхознадзора и ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки».

С начала сезона по 30 апреля Россия отгрузила на экспорт 57,8 млн т основных видов зерновых, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе экспорт пшеницы вырос на 4,4% до 47,2 млн т, писал накануне «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг . Отгрузки ячменя составили 6 млн т, кукурузы — около 4,6 млн т. «Таким образом, в оставшийся период текущего сезона (по 30 июня) при оценке экспортного потенциала в 67 млн т зерна останется отгрузить 9,2 млн т основных видов зерновых культур. При экспортном потенциале пшеницы в 55 млн тонн — 7,8 млн т», — говорила агентству директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. При этом она обращала внимание, что активизация отгрузок в конце апреля и достаточно высокий спрос со стороны стран-покупателей позволяют повысить оценки экспорта до 69-70 млн т зерна, включая 57 млн т пшеницы.

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