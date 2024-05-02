Правительство поручило разработать меры для увеличения выпуска продукции АПК

Минсельхозу поручено скорректировать пошлину на зерновые для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам прошедшей в апреле стратегической сессии, посвященной развитию экономики предложения, дал ряд поручений для обеспечения достижения целевых показателей экономического роста и снятия ограничений со стороны предложения. Отраслевые федеральные органы исполнительной власти до 15 мая должны разработать комплексы мероприятий на 2024-2025 годы, направленных на увеличение предложения в соответствующих отраслях.



В частности, Минсельхозу поставлена задача подготовить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции АПК, говорится в сообщении на сайте кабмина. В том числе они должны включать предложения по расширению льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве; по корректировке демпферных механизмов (пошлины) на зерновые для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен и дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль; по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках; по уточнению производственных планов с учетом изменения структуры спроса. Кроме того, Минсельхоз и другие ведомства должны представить предложения по росту производительности труда, при этом особое внимание должно уделяться отраслевым моделям роста.



По данным Росстата, в первом квартале производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,2% к аналогичному периоду 2023-го, в первом квартале прошлого года рост был на уровне 1,6%. В том числе в марте сельхозпроизводство прибавило 2,5% после 0,5% в феврале. В марте 2023-го динамика была на уровне 2%. В первом квартале 2024 года во всех хозяйствах, по расчетам статведомства, было произведено 3,9 млн т скота и птицы на убой (в живом весе) — на 2,5% больше, чем годом ранее, 7,5 млн т молока (рост на 2,2%), 10,8 млрд яиц (снижение на 2,1%).



Объем реализации зерна сельхозорганизациями по итогам первого квартала вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в марте продажи составили 6,5 млн т — на 15,9% больше, чем в феврале. Продажи подсолнечника в первом квартале увеличились на 8,5%, хотя по итогам марта Росстат зафиксировал снижение на 5,1% относительно февраля, до 0,9 млн т. Реализация скота и птицы выросла на 3,2%, в том числе в марте объем продаж составил 1,2 млн т в живом весе — на 5,8% больше, чем в феврале. Продажи молока в сельхозорганизациях в первом квартале увеличились на 4,5%, в том числе в марте — на 9,8% относительно февраля, до 1,8 млн т. Реализация яиц на фоне сокращения производства по итогам первого квартала упала на 3,5%, хотя по сравнению с февралем отмечается рост на 8,1%, до 2,8 млрд штук.



К 2030 году объем производства продукции сельского хозяйства должен увеличиться не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, а экспорт продукции АПК — в полтора раза. Такие цели поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Согласно проекту Национального доклада Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года, в этом году производство продукции сельского хозяйства может снизиться на 2,9% по сравнению с 2023-м, но увеличиться на 7% относительно 2020-го. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, с 2025 по 2027 год сельхозпроизводство будет показывать позитивную динамику. В частности, предполагается, что в следующем году производство продукции сельского хозяйства увеличится на 4%, в 2026 и 2027 годах — на 1,7%. В 2024-м Минэкономразвития допускает снижение сельхозпроизводства на 1,9%. В консервативном сценарии ведомства прогнозируется рост на уровне 3,8% в 2025-м, а в последующие годы — по 1,5% ежегодно. В этом году данный сценарий прогнозирует снижение производства на 2,1%.



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