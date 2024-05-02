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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Правительство поручило разработать меры для увеличения выпуска продукции АПК

В первом квартале сельхозпроизводство выросло на 1,2%

| Агроинвестор |

Минсельхозу поручено скорректировать пошлину на зерновые для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен
Минсельхозу поручено скорректировать пошлину на зерновые для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам прошедшей в апреле стратегической сессии, посвященной развитию экономики предложения, дал ряд поручений для обеспечения достижения целевых показателей экономического роста и снятия ограничений со стороны предложения. Отраслевые федеральные органы исполнительной власти до 15 мая должны разработать комплексы мероприятий на 2024-2025 годы, направленных на увеличение предложения в соответствующих отраслях.

В частности, Минсельхозу поставлена задача подготовить комплекс первоочередных мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции АПК, говорится в сообщении на сайте кабмина. В том числе они должны включать предложения по расширению льготного кредитования для создания дополнительных мощностей в животноводстве и птицеводстве; по корректировке демпферных механизмов (пошлины) на зерновые для сохранения нормы экспортной маржи при колебаниях мировых цен и дальнейшего реинвестирования полученной прибыли в отрасль; по сокращению дефицита продовольственных товаров на региональных рынках; по уточнению производственных планов с учетом изменения структуры спроса. Кроме того, и другие ведомства должны представить предложения по росту производительности труда, при этом особое внимание должно уделяться отраслевым моделям роста.

По данным , в первом квартале производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,2% к аналогичному периоду 2023-го, в первом квартале прошлого года рост был на уровне 1,6%. В том числе в марте сельхозпроизводство прибавило 2,5% после 0,5% в феврале. В марте 2023-го динамика была на уровне 2%. В первом квартале 2024 года во всех хозяйствах, по расчетам статведомства, было произведено 3,9 млн т скота и птицы на убой (в живом весе) — на 2,5% больше, чем годом ранее, 7,5 млн т молока (рост на 2,2%), 10,8 млрд яиц (снижение на 2,1%).

Объем реализации зерна сельхозорганизациями по итогам первого квартала вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в марте продажи составили 6,5 млн т — на 15,9% больше, чем в феврале. Продажи подсолнечника в первом квартале увеличились на 8,5%, хотя по итогам марта зафиксировал снижение на 5,1% относительно февраля, до 0,9 млн т. Реализация скота и птицы выросла на 3,2%, в том числе в марте объем продаж составил 1,2 млн т в живом весе — на 5,8% больше, чем в феврале. Продажи молока в сельхозорганизациях в первом квартале увеличились на 4,5%, в том числе в марте — на 9,8% относительно февраля, до 1,8 млн т. Реализация яиц на фоне сокращения производства по итогам первого квартала упала на 3,5%, хотя по сравнению с февралем отмечается рост на 8,1%, до 2,8 млрд штук.

К 2030 году объем производства продукции сельского хозяйства должен увеличиться не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, а экспорт продукции АПК — в полтора раза. Такие цели поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Согласно проекту Национального доклада Минсельхоза о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам 2023 года, в этом году производство продукции сельского хозяйства может снизиться на 2,9% по сравнению с 2023-м, но увеличиться на 7% относительно 2020-го. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, с 2025 по 2027 год сельхозпроизводство будет показывать позитивную динамику. В частности, предполагается, что в следующем году производство продукции сельского хозяйства увеличится на 4%, в 2026 и 2027 годах — на 1,7%. В 2024-м Минэкономразвития допускает снижение сельхозпроизводства на 1,9%. В консервативном сценарии ведомства прогнозируется рост на уровне 3,8% в 2025-м, а в последующие годы — по 1,5% ежегодно. В этом году данный сценарий прогнозирует снижение производства на 2,1%. 

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