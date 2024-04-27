Около 70% предприятий России заявили о дефиците кадров

На рынок труда влияют такие факторы, как демография и разрыв между ростом заработной платы и производительностью труда М. Стулов

По данным Центрального банка (ЦБ), примерно 70% российских компаний испытывают недостаток квалифицированных кадров, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора. По ее словам, сейчас наблюдается увеличение заработной платы в нескольких отраслях, в частности в тех, где происходит импортозамещение, реализуются инфраструктурные проекты и других. По последним данным мониторинга более 15 тыс. предприятий, около 70% из них столкнулись с нехваткой персонала, подчеркнула она.



Набиуллина также отметила, что на рынок труда влияют и другие долгосрочные факторы, такие как демография и разрыв между ростом заработной платы и производительностью труда, что создает инфляционное давление на экономику России. Согласно исследованию Kontakt InterSearch Russia, сектор АПК сейчас испытывает острую нехватку кадров (топ-менеджеров, зоотехников, агрономов, ветврачей и других). Добавляет трудностей отсутствие координации и системной работы между вузами, ссузами и агропредприятиями, устаревшие представления о профессии и ее непопулярность. Кроме того, в отрасли наблюдается невысокая заработная плата по сравнению с другими конкурирующими секторами. Усложняет ситуацию отток сельского населения в города и непонимание руководящего состава компаний особенностей работы с молодыми специалистами.



В начале апреля первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщала, что за год из отрасли агропромышленного комплекса России ушло около 200 тыс. работников, что составляет 3,2% от общего числа. Лут отмечала, что в отрасли работает примерно 6 млн человек, и хотя производительность труда значительно выросла за последние десять лет, необходимо сохранять этот уровень занятости. Она говорила, что сокращение численности работников при увеличении производительности труда создает серьезные вызовы для развития отрасли, поэтому основной задачей является обеспечение кадрами всех сфер агропромышленного комплекса.



Ранее руководитель управления привлечения и развития персонала в ГК «Черкизово» Ксения Мартынова говорила, что вопрос кадрового обеспечения является одним из наиболее сложных и важных в сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на предпринятые меры, ситуация остается непростой, хотя наблюдается увеличение выпускников аграрных вузов и рост заработной платы. Многие специалисты предпочитают работать в городах из-за лучших условий. По ее мнению, для изменения ситуации необходимо разрабатывать комплексные меры, направленные на улучшение условий труда, развитие социальной инфраструктуры, повышение образования и квалификации персонала, а также создание системы мотивации. Важно также привлечение молодых специалистов и повышение престижа профессии в сельском хозяйстве.



В ноябре 2023 года председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отмечал, российский АПК в последние годы активно развивается и расширяется, требуя все больше специалистов различных направлений и уровней квалификации. Он обращал внимание, что современным работникам сельского хозяйства требуются разнообразные компетенции, включая умения использовать новое оборудование в условиях цифровизации. Переход к новому этапу технологического развития требует подготовки специалистов в области генетики, робототехники, органического и точного земледелия, биотехнологий и других инновационных направлений.



Двойных также говорил о необходимости повышения эффективности передачи знаний через быстрое формирование и обновление навыков в условиях цифровой трансформации агропрома. От этого зависит самообеспеченность населения продуктами собственного производства и снижение технологической зависимости от других стран. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин заявлял, что сейчас в аграрной сфере высока потребность в современных инженерных решениях. Вузы, обучающие специалистов для аграрной отрасли, должны активно работать над достижением целей, определенных государственными программами и стратегическими документами. Также важно внедрять цифровые технологии и роботизированные системы для сельского хозяйства.



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