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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минэкономразвития прогнозирует рост агропроизводства в 2025—2027 годах

В базовом сценарии ожидается увеличение в диапазоне 1,7-4%

| Агроинвестор |

Прирост отрасли должен быть экспортоориентированным
Прирост отрасли должен быть экспортоориентированным

Минэкономразвития прогнозирует положительную динамику производства продукции сельского хозяйства в России в период с 2025 по 2027 год. Согласно прогнозу министерства, в базовом сценарии ожидается рост в диапазоне 1,7-4%. В частности, предполагается, что в 2025 году производство продукции сельского хозяйства увеличится на 4%, в 2026 и 2027 годах — на 1,7%. Однако в 2024-м ожидается небольшое снижение — на 1,9%. В консервативном сценарии прогнозируется рост на уровне 3,8% в 2025-м, а в последующие годы — по 1,5% ежегодно. В то же время, в этом году в данном сценарии возможно снижение производства на 2,1%. 

По мнению научного сотрудника Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Дениса Терновского, прогноз Минэкономразвития вполне реалистичный, увеличение сельхозпроизводства в 2025 году на 4% — это компенсационный рост после прогнозируемых спадов 2023—2024 годов. Дальнейшие темпы в +1,7% ежегодно — это средний рост российского сельского хозяйства в предыдущие годы, если не учитывать рекорды 2022-го. Эксперт отметил, что внутренний спрос, вероятно, не сможет поддерживать такие темпы увеличения производства, поэтому, как и в предыдущие годы, рост отрасли должен быть экспортоориентированным. 

«Многое будет зависеть от динамики мировых цен и параметров экспортных пошлин — с учетом действующих ограничений при текущем уровне цен мы в лучшем случае будем находится на плато производства зерна, без существенных перспектив расширения объемов. Потенциал роста есть у животноводства. Также прогноз Минэкономразвития не указывает на возможное укрепление рубля, поэтому экспортеры смогут сохранить конкурентные цены», — отметил Терновский в разговоре с «Агроинвестором».

Аналитик ФГ «» Игнат Иванов полагает, что в этом году, как и во все предыдущие годы, одним из определяющих факторов успеха АПК являются погодные условия. Однако пока ожидается, что сезон будет более жарким, чем обычно, но в рамках нормы, поэтому значительного эффекта погодные условия на урожай не окажут, считает эксперт. Также важным фактором для АПК являются госсубсидии, в 2024 году их объем снижать не планируется (588 млрд руб.). В то же время структура льгот и субсидий аграриям была изменена в худшую сторону, отметил Иванов.

Текущее состояние АПК нельзя описать однозначно, однако тренд скорее негативный, комментирует аналитик. «С одной стороны, в последние годы Россия собирает рекордные объемы урожая, и в 2024-м ожидается, что урожая будет немного ниже прошлогоднего, но все равно высоким. Также фиксируются рекордные объемы производства другой агропродукции, — рассуждает Иванов. — В то же время предприятия отрасли сталкиваются с нехваткой импортной техники, иностранных селекционных и генетических материалов, дефицитом мощностей хранения. Эти факторы вместе с низкими ценами на продукцию (в первую очередь растениеводческую) и усилением регуляторного давления негативно сказываются на рентабельности сельского хозяйства».

В 2023 году производство продукции АПК в России увеличилось на 2,9%, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в феврале. К 2030-му объем выпуска продукции сельского хозяйства должен увеличиться не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом, а экспорт продукции — в полтора раза. Такие цели были поставлены перед аграриями Путиным в конце зимы. 

Между тем, рентабельность сельского хозяйства с учетом субсидий в прошлом году снизилась до 18,9%, в то время как в 2022-м она составляла 20,3%, писал «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову. Без учета субсидий рентабельность агросектора в прошлом году была на уровне 15,5%. По ее словам, цены на сельхозпродукцию не повышаются так быстро, как производственные затраты. Она прогнозировала, что в 2024 году рентабельность вряд ли увеличится и отмечала, что для сельского хозяйства существует много рисков. Замминистра подчеркивала необходимость поддержания данного показателя не ниже 20%.

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