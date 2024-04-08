Ущерб АПК Оренбургской области из-за паводка оценили в 65 млн рублей

Яровой сев в области пока не начинался Сергей Кутинский, Оренбург 24/7

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Оренбургской области из-за паводка, составляет 65 млн руб., ущерб инфраструктуре оценивается в 21 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, пик паводка в Оренбуржье ожидается 10 апреля. В регионе введен федеральный уровень реагирования на ЧС. Паслер призвал жителей эвакуироваться из зон возможного подтопления, пообещав, что им будет оказана вся необходимая помощь.



По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), сейчас в Оренбургской области тремя страховыми компаниями — членами НСА - застраховано 44,2 тыс. га посевов озимых, в том числе по программе ЧС — 8,6 тыс. га. Под урожай 2024 года озимые культуры посеяны на площади 857 тыс. га, ранее сообщало агроведомство региона. На 20 марта состояние озимых на площади 767,8 тыс. га оценивалось как хорошее и удовлетворительное, на площади 89,2 тыс. га — как неудовлетворительное. В связи с паводком НСА направил в Минсельхоз региона обращение о готовности содействовать оперативному урегулированию убытков аграриев. В 2023 году оренбургские аграрии получили от страховщиков НСА 135,4 млн руб. страховых выплат за гибель урожая, включая 32,3 млн по программе ЧС.



В конце марта Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области сообщало, что в этом году общая площадь посевов останется на уровне прошлого года и составит 4,36 млн га. 4 апреля ведомство сообщало, что в хозяйствах области продолжается подготовка к весенним полевым работам. Так, техническая готовность машинно-тракторного парка оценивалась в 97,8% по тракторам, 97,3% по сеялкам и 98,7% по культиваторам.



С 4 апреля в Оренбургской области был введен режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Вечером 5 апреля произошел прорыв дамбы в Орске, началась эвакуация из зоны затопления, в которой находятся около 4 тыс. частных домов. Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщала, что насыпная дамба в Орске по проекту рассчитана на уровень воды 5,5 м, на 12:00 мск уровень Урала достиг 9,6 м.



6 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе оперативного совещания поручила федеральному Минсельхозу оценить ущерб сельхозпроизводителей в связи с ситуацией с паводками в Оренбургской области, а также принять меры по минимизации последствий для сельского хозяйства региона. Кроме того, Россельхознадзору было поручено обеспечить ветеринарную безопасность на затопленной территории и территории, подверженной паводку. Глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС предложил придать федеральный статус чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, предложение было поддержано единогласно, сообщал «Интерфакс».



8 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что к утру в Орске уровень реки Урал упал на 9 см и составил 963 см. В Оренбурге за сутки уровень воды поднялся на 16 см до 872 см. Уровень Урала в Илеке достиг 890 см (рост на 24 см). В Бузулуке уровень реки Самары увеличился на 40 см и достиг 948 см. В целом по области уровень водоемов за сутки поднялся от 8 см до 30 см.



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