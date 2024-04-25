Инвестиции в АПК в 2024 году могут составить 500 млрд рублей

Внутренние риски связаны с достаточностью внутреннего предложения в условиях ограничений рынка труда Pixabay

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2025—2027 годах на уровне 2,3-2,4% в год, приводит слова министра экономического развития Максима Решетникова на заседании правительства «Финмаркет». Ежегодный рост инвестиций, по его словам, ожидается в 2025—2027 годы на уровне 3%, потребительской активности — 3,7%, реальных доходов населения — около 3%. «К 2027 году номинальный ВВП превысит 237 трлн руб.», — сказал министр.



Сохраняются и риски. Со стороны внешних условий это, прежде всего, замедление мировой экономики в целом и экономик стран — основных торговых партнеров России, а также продолжение санкционного давления, отметил Решетников. Внутренние риски связаны, прежде всего, с достаточностью внутреннего предложения в условиях ограничений рынка труда. Реализация этих рисков учтена в консервативном сценарии, добавил он. Глава Минэкономразвития также заявил, что представленный базовый вариант прогноза является реалистичным — он учитывает все реализуемые и планируемые правительством меры, в том числе в рамках новых национальных проектов, обозначенных президентом.



Инвестиционная активность в АПК в последние несколько лет существенно замедлилась, прокомментировала «Агроинвестору» вице-президент — начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. «Это было связано с бурным развитием мощностей производства в импортозамещающих отраслях в 2006—2018 годах, особенно в мясном, молочном сегментах и растениеводстве», — напоминает она. Теперь потенциал роста российского рынка продовольствия существенно снизился, так как по большинству ключевых продуктов импорт уже замещен. При этом экспорт развивается с учетом трудностей, характерных для всей внешней торговли и переориентации на восточное направление, отметила эксперт. «Поэтому в этом и ближайшие годы мы не ожидаем бурного роста вложений в новые мощности АПК», — сообщила она.



Руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов напротив ожидает увеличение инвестиций в агропром уже по итогам текущего года. По его мнению, объем вложений в отрасль может достигнуть 500 млрд руб. «Есть два ключевых драйвера: первый — рост экспорта в Китай и Азию, который суммарно может превысить только в КНР $15 млрд в 2024 году; второй — формирование стратегических запасов на фоне пандемии и нестабильности в странах Ближнего Востока и Африки, причем лишь первый может закупить продукции не менее чем на $5 млрд», — уточняет эксперт.



В топе секторов, интересных для развития Курасов выделяет рыбоводство, свиноводство, производство зерна и риса. «Молочное производство и птицеводство даже с учетом локальных проблем с яйцами не так интересны, — полагает он. — Спрос на инфраструктуру для экспорта — элеваторы и порты, включая балкеры река-море — продолжит быть стимулом для вложений в эти направления, и они будут показывать маржинальность выше производства сельхозпродукции из-за дефицита как свободных мощностей, так и флота для экспорта».



Дарья Снитко в числе наиболее необходимых и соответственно поддерживаемых в том числе через льготные программы направлений называет семеноводство и строительство селекционных комплексов. Также по-прежнему высокой остается инвестиционная активность в переработке масличных, добавляет она.



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