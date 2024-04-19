Правительство не поддержало отмену налога за фудшеринг для крупных ритейлеров

Каждый год в России образуется более 17 млн т пищевых отходов, примерно 29% из них приходится на торговлю и общепит А. Гордеев

Правительство отклонило законопроект, предусматривающий освобождение крупных предприятий розничной торговли от уплаты НДС при передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся, пишет ТАСС со ссылкой на заключение кабмина. В документе указано, что предложенные изменения не соответствуют принципам всеобщности и равенства налогообложения, так как льгота применялась бы только крупнейшим налогоплательщикам. Кроме того, реализация законопроекта привела бы к убыткам для федерального бюджета без определения источников компенсации.



Автором законопроекта является глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который предлагал внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы разрешить передачу продуктов нуждающимся с вычетом НДС для крупных налогоплательщиков. Согласно пояснительной записке, безвозмездная передача продуктов может помочь гражданам, и что сейчас бизнесу выгоднее утилизировать продукты, чем передавать их нуждающимся из-за действующего налогового законодательства.



Начальник управления по бренду и КСО X5Group Галина Секиринская говорит, что для компании процесс организации фудшеринга довольно трудоемкий. Сейчас ситуация обстоит таким образом, что передать продукты с истекающим сроком годности на утилизацию для X5Group дешевле, чем отправить их в благотворительные фонды. «Но, несмотря на это, мы будем продолжать заниматься фудшерингом, потому что для нас важно помогать людям в трудной жизненной ситуации и снижать количество пищевых отходов», — сказала она «Агроинвестору».



По ее словам, за прошедший год помощь получили почти 100 тыс. человек, которым было передано более 55 т продуктов. «За два года, которые мы посвятили фудшерингу, мы вложили в него многое и не планируем отказываться от развития и масштабирования проекта, хотя в связи с налоговыми ограничениями это будет для нас гораздо сложнее», — прокомментировала Секиринская. В пресс-службе «Магнита» отметили, что решение правительства приведет к ограничению масштабирования фудшеринга в ритейле. Тем не менее, компания тоже продолжит развивать его, исходя из своих возможностей, поскольку для «Магнита» это инвестиции в качество жизни людей.



Директор по связям с общественностью и государственными органами ритейлера «Лента» Мария Филиппова сказала «Агроинвестору», что компания тоже передает продукцию, годную к употреблению и имеющую большой остаточный срок годности, на благотворительность самостоятельно. Работа ведется в рамках сотрудничества с некоммерческими организациями и будет продолжена. «Нашей стратегией устойчивого развития определена цель по увеличению объемов переданного продовольствия в пользу нуждающихся на 60% к 2025 году относительно 2020-го, — рассказала Филиппова. — При передаче продуктов питания на благотворительные цели нам важно понимать, что в момент употребления продукция будет безопасна для здоровья благополучателя, поэтому мы не применяем практику передачи товаров с истекающим сроком годности на благотворительные цели».



Решение правительства было ожидаемо, ведь ранее Минфин высказывал аналогичную позицию при оценке предыдущих инициатив, связанных с фудшерингом, говорит заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Он напомнил, что участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить налог до 20% от стоимости продукции. «Бизнес вряд ли будет готов к расширению программ благотворительности и продуктовой помощи нуждающимся в таких условиях. Тогда как развитие программ фудшеринга согласно мировому опыту позволит не только значительно увеличить объемы продовольственной помощи, но и сократит количество отходов, а значит благоприятно отразится на экологии», — сказал эксперт «Агроинвестору».



В конце прошлого года партия «Единая Россия» разработала несколько законопроектов, которые регулируют фудшеринг в России. Они касаются передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность и освобождения торговли от НДС. По мнению партии, фудшеринг должен быть освобожден от НДС, а количество передаваемых продуктов на благотворительность ограничено 1% от выручки за предыдущий год.



В пояснительной записке было указано, что такой подход поможет контролировать использование освобожденных от налога средств. В общей сложности фудшеринг может быть распространен на восемь групп товаров, включая свежие овощи и фрукты, мучные изделия, крупы и макароны, готовые продукты, детское питание, соки, воду, чай и кофе.



Каждый год в России образуется более 17 млн т пищевых отходов, примерно 29% из них приходится на торговлю и общепит. Этот объем оценивается в 480 млрд руб. — 2,6% от оборота всей розницы, указано в пояснительной записке. Согласно данным за третий квартал 2023 года, около 14,8 млн человек имеют доходы ниже прожиточного минимума.



Российский экологический оператор (РЭО) 16 апреля предложил освободить предпринимателей от налогов, если они передают непроданные продукты питания с ограниченным сроком годности на благотворительность. Это поможет сократить объемы пищевых отходов. Отмечалось, что из общего объема производства продуктов потери составляют более 40%, из которых более 20% происходят на этапе производства, переработки и транспортировки, более 9% — на этапе хранения и реализации, и около 12% выбрасывается после истечения срока годности. Путем уменьшения потерь продукции можно значительно сократить количество пищевых отходов как в домашних хозяйствах (на 82%), так и в торговых объектах (на 70%).



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